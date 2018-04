GameLab se celebrará del 27 al 29 de junio e incorporará como novedad un Comité Asesor con figuras del sector

Los nombres más relevantes del sector del videojuego estarán en Gamelab para analizar las nuevas tendencias y cómo la evolución de la tecnología, el lenguaje interactivo y los modelos de negocio impulsados por los videojuegos están "acelerando" la transformación del medio digital y la forma de entender el ocio, según ha avanzado la organización en un comunicado.

Desde su primera edición en 2005, GameLab ha reunido a los nombres más destacados de la industria del videojuego, como Fumito Ueda (Shadow of the Colossus) Shigeru Miyamoto (Mario Bros), Toru Iwatani (Pacman), Shinji Mikami (Resident Evil), Hideo Kojima (Metal Gear), Ron Gilbert (Monkey Island), Minh Le (Counter Strike), Hironobu Sakaguchi (Final Fantasy), Will Wright (Sims), Kazunori Yamauchi (Gran Turismo) y Jade Raymond (Assassin's Creed), entre otros.

Este año, GameLab ha anunciado como novedad la incorporación de un Comité Asesor formado por figuras de "máximo prestigio", con el objetivo de "consolidar" el actual equipo directivo. Dicho equipo lo integran Mark Cerny (arquitecto jefe de PlayStation4), Rami Ismail (Creador Vlambeer, referente de la industria independiente), Mike Sepso (VP Activision Blizzard), David Helgason (Fundador de Unity Technologies), Dean Takahashi (periodista de referencia en nuevas tecnologías) y Ian Livingston (Tomb Raider).

La organización destinará un espacio para que profesionales independientes, 'startups' o empresas presenten sus proyectos a los medios especializados. Además, se celebrarán los Premios Nacionales del Videojuego, que "reconocen la excelencia en la creación de los juegos españoles", como han señalado desde la organización.

Durante la semana del 9 al 15 de abril estarán abiertas las inscripciones para esta nueva edición en la página web del evento, que cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, del Ajuntament de L'Hospitalet, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del Ajuntament de Barcelona.