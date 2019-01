Galaxy S10 Plus tendrá una cámara frontal dual perforada en la pantalla

El portal All About Samsung ha publicado unas imágenes que muestran la apariencia física de Galaxy S10 y S10 Plus. Se trata de dos 'smartphones' con un diseño idéntico, con puerto USB tipo C y jack de 3,5mm para auriculares en ambos, y cámara principal de tres sensores en la parte posterior en posición horizontal.

Galaxy S10 Plus es un poco más grande el modelo estándar, y presenta, además, una cámara frontal dual en el lado superior derecho de la pantalla, mientras que el Galaxy S10 solo presenta un sensor en la misma ubicación. En ambos casos, la cámara está perforada en la pantalla.

La presentación de los nuevos dispositivos Galaxy S10 tendrá lugar el próximo 20 de febrero en San Francisco (Estados Unidos).