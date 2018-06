Fujitsu lanza un nuevo servicio de pago para la implementación de procesos robóticos automatizados

La compañía japonesa ha emitido un comunicado en el que revela el lanzamiento de su nuevo servicio, con el que pretende facilitar la implementación de los procesos de automatización de 'software' en las empresas, además de incluir funciones escalabilidad.

El sistema RPA automatiza diversos procesos comerciales, logrando un ahorro de dinero para las empresas, liberando a trabajadores de labores repetitivas y reduciendo retrasos o errores.

Los 'software bots' también pueden asumir otras actividades como el procesamiento de reclamaciones de seguro, incluida la digitalización de textos escritos a mano, e incorporar elementos de aprendizaje automático para decidir si se debe o no reclamar.

Para iniciar el proyecto de automatización, consultores de Fujitsu trabajarán con cada empresas para crear una hoja de ruta sobre los procesos que se pueden beneficiar del RPA, para posteriormente ejecutar un piloto y 'testear' el funcionamiento del sistema.

El servicio de Fujitsu es de pago y mediante su variante de precio fijo incluye el aprovisionamiento, implementación, mantenimiento y optimización de RPA. La compañía japonesa también ha habilitado una versión 'pay as you go' en función de la cantidad de horas de automatizaciíon necesarias.

Una vez definido, el servicio Fujitsu RPA ejecuta los 'software bots' en las instalaciones del cliente o en un centro de datos de Fujitsu. Los despliegues se monitorizan, mantienen y optimizan constantemente a través del Fujitsu Cloud Service K5.