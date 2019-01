Fujitsu presenta ETERNUS LT140, una solución para evitar ataques de 'ransomware' en las organizaciones

Fujitsu ETERNUS LT140 simplifica el proceso de ejecución y administración de 'backup' y el archivo de datos corporativos para organizaciones completas. En caso de que se produzca un 'ransomware' (un virus que secuestra el equipo a cambio de una recompensa), se pueden utilizar copias de seguridad seguras sin conexión para restaurar los datos a como estaban antes del ataque, proporcionando una recuperación a prueba de fallos.

Como explica la compañía en un comunicado, un solo correo electrónico de 'malware' dirigido puede hacer que sistemas enteros se vean comprometidos y encriptados por un atacante deshonesto. Por ello, la compañía se está enfocando en proporcionar una solución de defensa, que proporciona copias de seguridad automatizadas y regulares para datos de negocio críticos.

La nueva solución de Fujitsu se dirige para entornos de tamaño pequeño a mediano y es la última incorporación a la familia de almacenamiento ETERNUS. Es un sistema de cinta que combina la tecnología Linear Tape Open (LTO), LTO-8, con un diseño modular.

Fujitsu ETERNUS LT140 permite que las empresas agreguen capacidad de almacenamiento adicional en función de un pago según crecimiento, al aumentar el número de cartuchos y unidades de cinta y escala hasta 8,4 Petabytes de datos.

Compatible con LTFS (Linear Tape File Systems), el sistema proporciona una interfaz gráfica para almacenar carpetas y archivos, permitiendo acceso al contenido de la cinta como si los datos se guardaran en un disco o en un almacenamiento flash.

La tecnología LTO-8 con cifrado de datos basado en 'hardware' mejora la seguridad y el cumplimiento, a la vez que garantiza alta capacidad y velocidad y bajos costes de almacenamiento. Al igual que todos los sistemas ETERNUS LT, el ETERNUS LT140 es compatible con el protocolo WORM (Write Once, Read Many), lo que significa que los datos se guardan en un formato no borrable ni reescribible, fuera del alcance del 'malware' más malicioso.