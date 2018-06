FitBit Versa, un smartwatch que ayuda a las mujeres a conocer su ciclo menstrual

Con respecto a este campo, la compañía norteamericana FitBit ha lanzado su último reloj inteligente, FitBit Versa, un 'smartwatch' diseñado especialmente para controlar la actividad física, los ciclos del sueño e incluso parámetros de la salud femenina como ciclo menstrual, con el objetivo no sólo de facilitar el día a día de los usuarios, sino también como herramienta para ayudar a mejorar la actividad física y el deporte.

FitBit Versa es un 'smartwatch' de 1,34 pulgadas, que se sincroniza con la aplicación FitBit. Esta 'app' presenta una interfaz sencilla, en la que el usuario puede fijar un objetivo diario de pasos, cuyo indicador aparece reflejado en el dispositivo, a la vez que tiene acceso a otros parámetros como las calorías quemadas, la distancia recorrida o las horas de sueño

Estéticamente, FitBit Versa es un reloj que presenta un diseño simple, pero lo suficientemente elegante como para que encaje en cualquier tipo de situación. La pantalla, cuadrada con los bordes redondeados, tiene tres botones en los laterales, y a ella se engancha la correa, la que viene por defecto es de un flexible y agradable al tacto, mientras que la evita y el marco de la pantalla son de aluminio.

La idea de FitBit es que este dispositivo sea duradero. No solo por la elección de los materiales, sino también por la resistencia que presenta al agua. Podemos sumergir el reloj hasta 50 metros, lo que significa que si lo mojamos, si salimos a correr y se pone a llover o le cae un vaso de agua encima, no tenemos que preocuparnos mucho --no obstante, la compañía recomienda secar el dispositivo enseguida, cada vez que se moje--.

La autonomía es quizá el punto fuerte de este dispositivo, pues una sola carga --que puede durar un par de horas-- se tiene hasta cuatro días de uso. En la práctica, sí llega a cuatro días, pero no esperes que la carga dé para más. Al menos es un punto en el que la compañía puede presumir.

MONITORIZACIÓN DEL CICLO MENSTRUAL Y DEL SUEÑO

La novedad de versa respecto de otros dispositivos FitBit para la actividad deportiva es que introduce la monitorización del ciclo menstrual, y predicciones sobre el mismo, a partir de la información que introduce la usuaria de forma periódica y un algoritmo que llega a indicar cuándo llegará el período o se producirá la ovulación.

Esta función resulta especialmente interesante para aquellas mujeres que no tienen una menstruación muy regular --dentro del abanico de posibilidades que se entiende por regular-- y que, en consecuencia, se enfrentan a problemas como acné o calambres, por ejemplo. Avisa del momento del ciclo en el que se encuentra e indica sobre los días fértiles.

La 'app' también permite monitorizar el ciclo del sueño, para poder conseguir un buen descanso y mantener una buena higiene del sueño, una función bastante habitual en este tipo de dispositivos. Y nos deja hacer un seguimiento de nuestro peso --nos podemos marcar objetivos-- y del valor calórico de lo que comemos y de la ingesta de agua para estar hidratados.

También incluye opciones de pago inalámbrico a través de la aplicación FitBit Pay, por ahora sólo disponible en España con el Banco Santander y Carrefour Pass. El reloj inteligente ofrece la posibilidad de almacenar hasta 300 canciones, y acceso a Deezer de forma gratuita los tres primeros meses.

PROS Y CONTRAS

Como herramienta para monitorizar la actividad física, FitBit Versa a través de la 'app' permite hacer un seguimiento de actividades como correr o andar, con información sobre las distancias recorridas, el ritmo, la duración, para lo que el dispositivo integra GPS. También recoge información y hace un seguimiento de yoga, ciclismo, natación o senderismo, monitoriza el ritmo cardiaco y ofrece hasta 15 modos de ejercicio.

En este apartado, demás, tiene un importante componente motivacional al permitir que la información de nuestra actividad se pueda compartir con amigos y familiares, para comparar y generar un pique sano. De esta forma, se llega a sentir que no estamos solos en estos de ponernos en forma, e incluso se puede competir por ver quien llega a los primeros puestos de una clasificación.

Este reloj presenta un sistema de iluminación, que viene muy bien para los entrenamientos nocturnos, ya que nos da la posibilidad de programar que solo se encienda cuando situamos el reloj a una determinada distancia del rostro, por ejemplo, para optimizar el consumo de batería.

El mayor inconveniente de este dispositivo es la sincronización con el 'smartphone'. La información de la actividad que estamos realizando no llega al móvil hasta el se conecta a la red WiFi. Aunque si te apañas consultando los datos en el reloj, no veras ningún inconveniente, pero para un seguimiento más exhaustivo, toca esperar a llegar a casa.

A pesar de ello, FitBit Versa combina un repertorio de información muy completo para la realización de un buen entrenamiento sin necesidad de preocuparnos por portar ningún otro dispositivo. Todo ello, sin olvidar una estética cuidada y sencilla acorde a cualquier tipo de situación, lo que lo convierte en una gran alternativa para los amantes del deporte que deseen conocer sus progresos diarios y superarse día a día, sin gastarse mucho dinero, dado que su precio ronda los 200 euros.