La Fiscalía investiga si el Govern se apoderó ilícitamente de datos reservados

La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto diligencias para investigar si la Generalitat se apoderó ilícitamente de datos fiscales reservados y elaboró informes sobre la ideología de jueces, como sostiene el hasta hoy senador de ERC Santi Vidal, lo que supondría un delito de revelación de secretos.

Según ha informado la Fiscalía Superior de Cataluña, las manifestaciones vertidas por Vidal "sugieren la existencia de comportamientos que, de confirmarse, podrían suponer la comisión de diversos hechos delictivos", entre ellos el "apoderamiento ilícito" de datos reservados o la elaboración de informes sobre la "afinidad ideológica" del colectivo de jueces que ejercen en Cataluña.

En un escrito, firmado por el Fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, el ministerio público requiere al periodista de El País que ayer publicó la noticia con las declaraciones de Vidal en varias conferencias pronunciadas durante los últimos meses que entregue "cuantos documentos, cualquiera que sea su formato, posea en relación con los hechos objeto de las presentes diligencias", para su posterior análisis.

La Fiscalía catalana ha anunciado la apertura de estas diligencias pocas horas después de que la Fiscalía General del Estado le haya ordenado abrir una investigación para comprobar si son ciertas las afirmaciones vertidas por Vidal, que hoy ha dimitido como senador ante el revuelo generado por sus declaraciones.

Según la Fiscalía, el contenido de las afirmaciones de Vidal "justifica sobradamente" la apertura de diligencias de investigación para aclarar los hechos.

El periódico El País publicó ayer varios fragmentos de afirmaciones que Vidal pronunció en varios encuentros, coloquios y conferencias, en los que reconocía que la Generalitat tenía los datos fiscales de los catalanes, obtenidos de forma ilegal.

"Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos. Son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal", sostuvo Vidal, según la transcripción de El País, que hoy reproduce la Fiscalía en su comunicado.

La Fiscalía catalana también recoge en su nota otras frases pronunciadas por Vidal: "el gobierno catalán ha hecho un trabajo de campo. Hemos determinado 'de los 801 jueces españoles en Cataluña, cuáles comparten nuestros sueños e ideales'" y "Sabemos perfectamente cuales se quedarán y cuáles se irán; sabemos con qué jueces podemos contar".

Para la Fiscalía, estas manifestaciones de Vidal "sugieren la existencia de comportamientos que, de confirmarse, podrían suponer la comisión de diversos hechos delictivos".

En este sentido, el ministerio público detalla que el "apoderamiento ilícito de datos reservados de naturaleza fiscal u otra índole por personas no autorizadas" supondría la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, fijado en los artículos 197 y/o 415 del Código Penal.

La Fiscalía también cree que se debe investigar la posible elaboración de trabajos de campo o informes relativos a la afinidad ideológica "con los postulados del independentismo" del colectivo de jueces y magistrados que ejercen en Cataluña.

Para la Fiscalía, estos supuestos informes sobre la ideología de los jueces requieren también de "actuaciones de investigación, ante la hipótesis de que, en caso de existir tales dosieres, en los mismos se hayan empleado datos obtenidos sin la debida autorización de sus titulares", lo cual supondría delito agravado de revelación de secretos fijados en los párrafos 2 y 5 del artículo 197 del Código Penal.

La Fiscalía Superior de Cataluña también investigará la eventual relevancia jurídico-penal de otras conductas desveladas por Vidal en sus conferencias, relativas a la posible existencia de acuerdos o entendimientos por funcionarios o autoridades de la Generalitat con Estados extranjeros, ya que, entre otros aspectos, el exsenador desveló acuerdos sobre financiación y formación en materia de seguridad con terceros países.