Festival de Toronto añade hoy más estrenos en un fin de semana desenfrenado

En un primer fin de semana de locura, el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) estrena hoy los filmes "The Leisure Seeker", con Helen Mirren y Donald Sutherland; "Mary Shelley" y "Hochelaga, Terre des Âmes".

Como cada año, la muestra canadiense de cine ha entrado de lleno en sus días más alocados, con decenas de estrellas de Hollywood y del resto del mundo concentradas en un kilómetro cuadrado en el centro de Toronto para asistir a estrenos, alfombras rojas y multitud de fiestas durante el primer fin de semana de TIFF.

Jake Gyllenhaal, Jessica Chastain, George Clooney, Julianne Moore, Benedict Cumberbatch, Ben Stiller, Colin Farrell, Nicole Kidman, Nicolas Cage, John Malkovich, Edie Falco, Ellen Page, Kate Mara, Judi Dench, Elisabeth Moss, Angelina Jolie, James Franco y Williem Dafoe son algunos de los nombres que están hoy en Toronto.

Mañana, domingo, el ritmo será similar. A los estudios, les gusta concentrar los estrenos de sus películas más cargadas de nombres en el primer fin de semana del TIFF, lo que atrae a la ciudad canadiense a decenas de paparazzis y centenares de cazadores de autógrafos de famosos.

En materia cinematográfica, la jornada de hoy está dominada por las tres películas del programa de Galas, a las que se reserva las alfombras rojas más espectaculares.

La primera Gala del día es "The Leisure Seeker", un filme dirigido por el italiano Paolo Virzì e interpretada en sus principales papeles por la británica Helen Mirren y el canadiense Donald Sutherland.

La película narra en clave de sátira y con un sutil humor, el viaje por carretera a través de Estados Unidos que realizan Ella, una enferma terminal de cáncer (Mirren) y John, que sufre Alzheimer.

La segunda Gala es "Mary Shelley", un "biopic" de la autora de "Frankestein" centrado en su conflictivo matrimonio con el poeta Percy Bysshe Shelley y el viaje a Suiza en el que concibió su famosa novela.

La actriz Elle Fanning da vida a Shelley mientras que Douglas Booth interpreta a su esposo, Percy. El filme está dirigido por la realizadora saudí Haifaa Al Mansour, la primera directora de cine de su país y cuya anterior cinta, "Wadjda" (2012), fue la primera rodada totalmente en Arabia Saudí y la primera por una mujer.

La última Gala del día está reservada para una película canadiense, "Hochelaga, Terre des Âmes", que revisa la historia de Montreal, empezando por el emplazamiento del poblado iroqués Hochelaga en 1267 hasta la actualidad, pasando por el primer encuentro entre europeos e indígenas iroqueses en 1535.

El filme está dirigido por el reputado director canadiense Francois Girard ("The Red Violin", 1998; "Silk", 2007; "Boychoir", 2014) e interpretado en sus principales papeles por Samian, Vincent Perez y Raoul Trujillo.

Hoy también se estrena en TIFF el filme español "El autor", del director almeriense Manuel Martín Cuenca e interpretado por Javier Gutiérrez, María León, Adelfa Calvo, Adriana Paz y Tenoch Huerta.

Poco antes del estreno mundial de la película en TIFF, Martín Cuenca, para quien es la tercera vez que es seleccionado por la muestra canadiense, declaró a Efe que Toronto "es uno de los grandes festivales con un público muy abierto a ver muchas cosas y a la vez muy exigente".

"Estoy muy agradecido a este festival que me trajo por primera vez con 'La mitad de Óscar' y me ha vuelto a traer. Y sé además el impacto que tiene estar en este festival. Es un festival muy importante. Para mi Toronto es como uno de mis mentores como cineasta", declaró.

Javier Gutiérrez y Adriana Paz, que acompañan a Martín Cuenca en el estreno en la ciudad canadiense, se expresaron en términos similares.

"Es un regalo y un pistoletazo inicial importante para esta película. Hacemos el cine porque queremos llegar a los espectadores y al mayor número de público posible. Toronto es un buen trampolín y escaparate", dijo Gutiérrez.

Por su parte, la mexicana Paz afirmó que "es un honor estar aquí y que la película salga de aquí es un buen comienzo".

Junto a "El autor", también se estrenaron hoy en TIFF "Life And Nothing More", del director español Antonio Méndez Esparza, y "Matar a Jesús", la opera prima de la directora colombiana Laura Mora.