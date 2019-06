La Fed sigue a la espera, pero dispuesta a bajar tipos por primera vez en más de una década

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) "quería ver más antes de votar a favor" de una rebaja en los tipos de interés, ha explicado el banquero central. Durante el cónclave celebrado entre el martes y el miércoles, la Fed ha decidido mantener los tipos en un rango objetivo de entre el 2,25% y el 2,50%. Sin embargo, el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, ha votado a favor de recortarlos en 25 puntos básicos, rompiendo la unanimidad en las votaciones por primera vez desde diciembre de 2017.

Según ha explicado Powell, la predisposición a que se produzca una rebaja ha aumentado entre los banqueros de la Fed, pero las causas del empeoramiento de los pronósticos son "muy recientes".

Aunque el presidente del instituto emisor ha subrayado que no se han fijado en ningún hecho concreto, la mayoría de los analistas del mercado estimaba en los últimos días que la Fed no decidiría nada antes de conocer el resultado de las negociaciones comerciales entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente chino, Xi Jinping, que se citarán en el marco de la reunión del G20 en Japón.

Powell también se ha mostrado preocupado por la inflación. El índice de precios de gasto de consumo personal, la variable escogida por la Fed para monitorizar la inflación, no alcanza el objetivo del 2% desde el pasado mes de octubre. "La inflación es algo que me ha preocupado durante mucho tiempo. No queremos que se nos vea débiles con respecto a la inflación", ha apostillado.

Por otro lado, con respecto a las informaciones aparecidas en medios de comunicación estos últimos días que afirmaban que Donald Trump había ordenado investigar fórmulas legales para cesar a Powell de su cargo, el presidente de la Fed ha asegurado que "la ley es muy clara". "Tengo un mandato de cuatro años y pienso cumplirlo", ha subrayado.