Facebook prueba una integración de las Stories de Instagram en su 'app' móvil

En concreto, y como ha confirmado un portavoz de la compañía a Business Insider, la posible nueva función de la 'app' de Instagram está siendo probada en un pequeño porcentaje de sus usuarios. Estos tests se están desarrollando al menos en Portugal, a la vista de las capturas de pantalla divulgadas por Matt Navarra, periodista del portal The Next Web. Las imágenes muestran una función que desde la aplicación de Instagram permite compartir la misma foto o vídeo de una historia en la 'app' de Facebook.

El responsable de Instagram ha confirmado a Business Insider que la compañía está "siempre" probando maneras de "mejorar la experiencia" en su plataforma y "hacer más fácil" compartir cada momento.

El contenido efímero está presente en más servicios propiedad de Zuckerberg además de Instagram. La propia Facebook y las 'apps' de chat Messenger y WhatsApp han ido incorporando progresivamente la función Stories en sus versiones móviles --llamadas Mi Día y Estados, respectivamente, en el caso de estas dos últimas--.

No obstante, el alcance y volumen de actividad de estas funciones, especialmente la integrada en Facebook, no parecen haberse aproximado a los de Instagram, aunque la compañía todavía no ha ofrecido ningún dato oficial del uso de este servicio en su red social principal.