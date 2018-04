Facebook no aplicará de forma global todas las modificaciones de privacidad que introducirá por el RGPD

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, ha confirmado que la compañía está trabajando en una modificación de su plataforma como consecuencia de la entrada en vigor en la UE del Reglamento RGPD, que se producirá el próximo 25 de mayo, con la que prevé reforzar sus medidas de privacidad.

No obstante, ha matizado que el cumplimiento de la normativa europea no será extendido íntegramente a la red social de forma global. En declaraciones a Reuters, Zuckerberg ha explicado que los cambios globales que experimentará Facebook serán, "en esencia", similares al RGPD, pero no ha precisado detalles al respecto.

Facebook se encuentra en estos momentos haciendo frente a la crisis derivada del escándalo protagonizado por la empresa Cambridge Analytica, que obtuvo sin permiso datos personales de más de 50 millones de usuarios de la red social, que posteriormente fueron utilizados para influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016.

Dentro de los dictados del Reglamento RGPD, se encuentra el derecho de los ciudadanos europeos a conocer cuáles de sus datos personales son almacenados por parte de las empresas y a solicitar su eliminación si así lo desean.