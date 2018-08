Facebook introduce un ranking de confianza para evaluar la credibilidad de sus usuarios en la lucha contra las fake news

Facebook continúa su lucha contra las noticias falsas y para ello ha introducido dentro de la red social un indicador de credibilidad para sus usuarios, según ha confirmado la directora de producto encargada de combatir la desinformación en Facebook, Tessa Lyons, en una entrevista publicada en The Washington Post.

La red social ha desarrollado un indicador de credibilidad para sus usuarios, el cual varía entre los números 0 y 1 y que indica lo confiable que es una cuenta a la hora de publicar o denunciar otras publicaciones.

La puntuación otorgada no proviene de un único parámetro, sino de una medida elegida entre un conjunto de pistas de comportamiento que los algoritmos de Facebook valoran, por lo que no existe un indicador absoluto, como ha explicado Lyons A su vez, este índice solo supone uno del enorme grupo de datos que los algoritmos del sistema toman para deducir qué publicaciones son menos fiables.

Según la directiva, otra de las señales que el sistema observa para generar el indicador de confianza es la forma en la que los usuarios interactúan con los artículos. En este sentido, ha declarado que "si alguien previamente nos dio su opinión sobre la falsedad de un artículo y este fue confirmado como falso por un verificador de datos, entonces podríamos considerar más los comentarios sobre noticias falsas de esa persona que los de otra que denuncia de forma indiscriminada".

Lyons ha evitado compartir más parámetros del sistema algorítmico, ya que "si lo hace, los algoritmos que han preparado serían burlados", ha explicado la directora del proyecto First Draft, Claire Wardle, relacionado con desinformación y noticias falsas. No se conoce por tanto qué otros criterios se miden para generar la puntuación, si todos los usuarios poseen una valoración o cómo se utilizan estas puntuaciones.

La idea del indicador, según Lyons, surge al ver que los usuarios apelados a denunciar publicacones falsas, reportaban como falsas noticias que no lo eran. Por su experiencia, ha afirmado que "no es raro que la gente nos diga que algo es falso simplemente porque no están de acuerdo [...] o porque tratan intencionadamente de ir en contra de un editor".

Facebook comenzó a tomar medidas contra el contenido problemático en 2015, cuando se introdujo la opción de denunciar una publicación por diversas razones, entre las que se encontraban pornografía, violencia, discurso de odio o noticias falsas. Como extensión de esto y tras la trama rusa relacionada con las noticias falsas, desde la compañía se pretende evaluar quién y qué publicaciones suponen una amenaza, y es aquí donde entra el desarrollo del indicador de credibilidad.