Facebook prueba un espacio de información profesional similar al que utiliza LinkedIn

El periodista del portal The Next Web Matt Navarra ha publicado a través de su perfil de Twitter varias capturas de pantalla de Facebook donde se muestra una nueva función que la red social propiedad de Mark Zuckerberg está probando, y que habilitaría un espacio para que sus usuarios introduzcan información concreta sobre trayectorias profesionales y académicas.

El citado medio ha revelado que las nuevas opciones de personalización que prueba Facebook se encuentran en la sección 'Trabajo y educación' de la información de contacto del usuario. Sin embargo, estos datos no se incluirían en el perfil público del usuario, donde actualmente se pueden añadir breves datos laborales. Esto puede deberse a que Facebook buscaría reservar la visualización de los datos para cazatalentos, han comentado desde The Next Web, aunque de momento la red social no se ha pronunciado en este sentido.

Tal y como han desvelado las imágenes difundidas por Navarra, los usuarios podrán destacar en qué empresas han trabajado y durante cuánto tiempo, con un estilo muy parecido a lo que ya hace LinkedIn. La herramienta también añade una opción para clarificar que el usuario sigue trabajando en una determinada empresa.

De momento, esta nueva función parece estar solamente disponible para un pequeño número de usuarios como modo de prueba. Por ello, aún se desconoce la fecha exacta del lanzamiento de las nuevas opciones laborales de Facebook para todo el mundo.