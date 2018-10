Facebook añade stickers para compartir música a través de las historias y extiende Lip Sync Live a todos los usuarios

La compañía fundada por Mark Zuckerberg ha anunciado por medio de un comunicado de prensa que Facebook ha aumentado las características que permiten a los usuarios compartir música en la red social. La primera de las incorporaciones consiste en la posibilidad de añadir una canción de fondo a las fotos y los vídeos que se comparten a través tanto de las historias como del 'News Feed'.

Para probar la nueva característica, después de elegir el vídeo o la foto que se quiere publicar como historia hay que pulsar el botón de 'stickers' para seleccionar el de música. Una vez hecho esto, se busca la canción que se quiere añadir y se escoge el fragmento de esta que acabará en la historia. También se puede añadir el 'sticker' que muestra el artista y el nombre de la canción.

Por otro lado, la característica 'Lip Sync Live' se ha expandido, según la compañía, a "todos los usuarios en varios países del mundo". Esta función fue anunciada en verano y permite compartir vídeos en directo en los cuales una persona puede cantar en 'play back' mientras una canción suena de fondo.

Como novedades adicionales, los artistas y creadores de contenido también podrán utilizar 'Lip Sync Live' a través de la pestaña 'Páginas'. Además, la compañía ha confirmado que se han comenzado a introducir las letras de algunas canciones en esta función, entre las que ya están presentes New Rules, de Dua Lipa; Better, de Khalid; o Girls like you, de Maroon 5. Facebook añadirá nuevas canciones pronto.

Además, la red social ha anunciado que pronto se lanzará la posibilidad de añadir canciones en una nueva sección de música dentro del perfil de usuario. Esto permitirá fijar una canción a la parte superior del perfil para compartir tanto el nombre de la pista como el artista que se escucha.

En caso de que alguien reproduzca la canción desde el perfil, el clip de audio estará acompañado por un vídeo que integra fotos del artista y de la carátula del disco. Junto con esto, se podrá elegir agregar la canción al perfil propio del usuario o visitar la página del artista en Facebook.