Facebook ayuda a las pymes a conquistar a sus clientes a través de WhatsApp y las redes sociales

Facebook ha celebrado este jueves en Madrid su evento 'Impulsa tu Negocio', que tiene como objetivo ayudar a las pymes a potenciar sus oportunidades en la era digital. Las plataformas sociales se han convertido en el nuevo escaparate para muchos negocios, hasta el punto de que el 85 por ciento de las personas que utilizan Facebook en España están conectadas al menos con una pyme local.



Esta presencia en las redes sociales se traduce por lo general en un crecimiento para la empresa: "El 61% de las pymes españolas con presencia en Facebook asegura además que han incrementado sus ventas gracias a la plataforma", según datos facilitados por la compañía, que quiere ayudar a estas empresas a sacar el máximo partido a sus plataformas.

La iniciativa, desarrollada en colaboración con CEPYME, ha sido puesta en marcha por Facebook en Europa y se enmarca dentro del compromiso global de la compañía de ofrecer a las pequeñas y medianas empresas "el soporte que necesitan para poder crecer y prosperar". Una buena oportunidad si se tiene en cuenta que más de 209 millones de personas en todo el mundo utilizan Facebook para conectarse con pymes españolas.

Este encuentro, que llega a Madrid tras pasar por Barcelona y Sevilla, brinda a las empresas la oportunidad de conocer de primera mano a los equipos de WhatsApp, Instagram y Facebook, para hablar conjuntamente de los retos a los que se enfrentan y explorar las oportunidades que ofrecen estas plataformas para superarlos.





BUEN CONTENIDO Y CREATIVIDAD

La directora general de Facebook Iberia, Irene Cano, ha recordado que "el objetivo de una empresa es llegar a sus clientes y hacer crecer sus ingresos" y, para ello, "hay que buscarles donde están, es decir, en las redes". En este sentido, considera que la clave del éxito pasa por ofrecer "un buen contenido y una buena forma de contarlo", con el vídeo como un elemento importante para desarrollar la creatividad.

En declaraciones a Portaltic, Cano afirma que las herramientas que Facebook pone a disposición de las pymes ayudan a "democratizar el acceso al márketing", permitiendo lanzar campañas de éxito sin la necesidad de tener un departamento detrás trabajando en este campo. "Conocer a tu potencial cliente y llegar a ellos de una manera productiva para ambos es la garantía del éxito", añade.

Por último, ha detallado que los planes de futuro de la compañía pasan por la conectividad a nivel mundial, ya que todavía hay 4.000 millones de personas 'no conectadas'; por la inteligencia artificial, que permita mejorar las capacidades del lenguaje visual y verbal; y por la realidad virtual, con experiencias cada vez más inmersivas.





CASOS DE ÉXITO

La jornada ha ofrecido encuentros, charlas inspiradoras y sesiones formativas gratuitas para ayudar a las pymes asistentes en distintos aspectos, desde expandir un negocio o ampliar la red de contactos, hasta buscar empleo y potenciar la creatividad.

En ella han participado varias empresas que han logrado impulsar sus negocios gracias a las herramientas que les ofrece la compañía. Es el caso de Colomer & Sons, una empresa de relojería que desde un primer momento decidió romper con la cadena de valor tradicional del sector para ofrecer productos de calidad a menor precio.

"Hemos vivido el desarrollo del comercio electrónico desde hace diez años hasta hoy", explica su CEO y fundador, Gonzalo G. Colomer. En este punto, destaca el nivel de segmentación que ofrecen hoy en día estas plataformas, permitiendo "llegar a mucha gente de todo el mundo en poco tiempo y por menos dinero del que cuesta la comunicación tradicional". "Ha sido algo totalmente disruptivo", ha apostillado.

Otro emprendedor que ha crecido gracias a las plataformas sociales es Javier Sagüés, de Cenáutica, que ve Facebook o Instagram como "una herramienta para llegar a personas interesadas", de manera que después los comerciales de la empresa puedan hacer su trabajo. Así, agradece este tipo de eventos, que le permiten "seguir aprendiendo a sacar el máximo partido de las nuevas tecnologías" con el objetivo de hacer crecer su negocio.





GENERAR NEGOCIO EN WHATSAPP

Otra de las novedades presentadas este año ha sido WhatsApp for Business (WhatsApp para Negocios), una solución que ya están utilizando las pequeñas y medianas empresas españolas para contactar con sus clientes a través de la plataforma que más utilizan.

Una de las primeras pymes en utilizar este servicio ha sido Marta Cerámica, que ha ofrecido un taller para compartir su experiencia e inspirar a otros negocios. Marta imparte clases de cerámica personalizadas y necesitaba organizarse e interactuar con sus clientes y estudiantes.

"Whatsapp es mi herramienta fundamental de trabajo, me permite enviar vídeo, audios y textos de forma inmediata, conectado con más de mil personas de forma simultánea", señala Marta, que valora especialmente las funciones de 'etiquetas' y 'respuestas rápidas' para ser más eficiente en su trabajo. "Este año me han robado dos veces el móvil y mi única preocupación son los contactos de WhatsApp porque por teléfono o 'mail' la gente no contacta conmigo", bromea.

La iniciativa 'Impulsa tu negocio' ha reunido finalmente a cientos de pequeños y medianos empresarios en Barcelona, Sevilla y Madrid, con el objetivo de ayudarles a sacar el máximo partido a la plataforma. "Que puedan conectar con sus clientes tanto local como global, mostrar sus productos y crecer, para en última instancia, poder generar mayor riqueza y empleo", defiende la empresa.

Desde 2011, Facebook ha invertido más de 1.000 millones de dólares en apoyar a las pequeñas y medianas empresas de todo el mundo y más de un millón de pymes se han beneficiado del programa de cursos gratuitos 'Blueprint'. En total, Facebook ya ha proporcionado formación a más de 1,7 millones de pequeñas y medianas empresas en todo el mundo.