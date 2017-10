Facebook compra tbh, una aplicación de encuestas anónimas que triunfa entre los adolescentes de Estados Unidos

Así lo ha confirmado la propia aplicación en un comunicado, donde se señala que esta comparte con Facebook "muchos de los valores sobre conectar a las personas a través de interacciones positivas". Además, el equipo responsable de tbh ha asegurado en el escrito que el funcionamiento de la 'app' seguirá como antes pese a la compra por parte de la red social.

tbh, acrónimo inglés de 'To Be Honest' ('Siendo honesto'), permite a los usuarios contestar preguntas sobre sus amigos de forma anónima. Al abrir la aplicación, el usuario se encuentra con cuestiones como "¿Quién tiene la mejor sonrisa?", con cuatro opciones de respuesta que se corresponden con sendos amigos agregados. A la persona que elija le llegará una notificación junto con gemas que puede usar para desbloquear nuevas preguntas. Además, las cuestiones son revisadas por la propia aplicación para que no contengan mensajes ofensivos y favorezcan el 'feedback' positivo.

"Estamos impresionados por la forma en la que tbh favorece la interacción entre las personas", ha señalado la portavoz de Facebook Vanessa Chan al medio Bussiness Insider. En este sentido, Chan ha agregado que esperan que los recursos de la red social "permitan a tbh expandirse".

Pese a que por el momento tbh solo está disponible para iOS en algunos estados de EEUU, la 'app' ha conseguido más de cinco millones de descargas desde su lanzamiento el pasado mes agosto y prevé dar el salto a Android en próximas fechas, según especifica su sitio web.

Se desconoce oficialmente el precio de esta compra, aunque el portal TechCrunch ha asegurado que Facebook ha adquirido tbh por una cantidad algo menor a los 100 millones de dólares. Además de la compra, el acuerdo también especifica que los cuatro cofundadores de tbh pasarán a trabajar para Facebook en su sede de Silicon Valley.