Facebook prueba en Android una función que permite ver vídeos sin consumir datos

Facebook está probando una nueva función para Android que permitirá ver vídeos desde su plataforma sin consumir datos de la tarifa telefónica. Las primeras pruebas de Instant Videos, nombre que recibe esta herramienta, indican que los contenidos se descargarán automáticamente cuando el usuario esté conectado a una red WiFi, lo que permitirá visualizarlos cuando quiera.



Una captura de pantalla difundida por Matt Navarra, periodista de The Next Web, revela el funcionamiento de Instant Videos, que solo descargará el contenido que aparezca con el símbolo de un rayo. Por otra parte, Facebook ha confirmado al medio TechCrunch que están probando esta beta en un pequeño número de usuarios de Android, aunque no han revelado si también están haciendo estas pruebas en iOS. También se desconoce la posible fecha de lanzamiento de esta función.

Facebook también ha confirmado al mismo medio que el objetivo es eliminar las barreras que ponen las tarifas de datos a la hora de visualizar vídeos. Por ello, Instant Videos no solo sería útil para ahorrar con los vídeos que se reproducen automáticamente, sino que también es una buena opción para aquellos países con una conexión lenta a internet y donde no todo el mundo tiene acceso a una tarifa de datos.

Instant Videos es un paso más en la apuesta de Facebook por insertar este material en la red social. No en vano, la compañía de Mark Zuckerberg presentó en agosto Watch, una pestaña de retransmisión de vídeos donde las series y programas originales de la red social tendrán una gran importancia. El portal Engadget presupone que la función de Instant Videos se aplicará a este material.