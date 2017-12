FIFA18 y Nintendo Switch encabezan las ventas de videojuegos y consolas más vendidos en 2017 en Amazon España

La lista de los diez videojuegos más vendidos en España a través de Amazon demuestra que las sagas son protagonistas en las distintas plataformas de videojuegos. Prueba de ello es que estos diez títulos se corresponden con lanzamientos recientes de franquicias de géneros variados como la futbolística FIFA, la de plataformas Super Mario o la bélica Call of Duty.

Así, FIFA18, último lanzamiento de la saga de EA Sports, ha sido el título más demandado por los usuarios de la Tienda de Videojuegos de Amazon España, seguido por Super Mario Odyssey y el juego de carreras Mario Kart 8 Deluxe, también protagonizado por el icónico fontanero de Nintendo.

Tras este podio, se han situado los videojuegos Call of Duty WWII, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Grand Theft Auto V, Uncharted: El Legado Perdido, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Splatoon 2 y Horizon Zero Dawn, todos ellos correspondientes a sagas consolidadas en el sector.

Amazon España ha destacado el descenso de otras franquicias como Pokémon o Yo-kai Watch. La primera de ellas, que en 2016 situó en segundo lugar a la versión Sol y a la versión Luna en quinta posición, ha descendido ambos títulos al decimoséptimo y al vigesimotercer puesto, respectivamente. Por su parte, Yo-kai Watch ha pasado de la sexta posición a la quincuagésimo séptima.

2017, EL AÑO DE NINTENDO SWITCH

Tres versiones de Nintendo Switch, una de ellas con el juego Super Mario Odyssey, figuran en el ránking de las diez videoconsolas más vendidas por Amazon España en 2017. La plataforma de Nintendo, que agotó el récord de reservas de la compañía de 'ecommerce' tras su lanzamiento en marzo, ha ocupado los dos primeros puestos con sus versiones de color azul/rojo neón y gris. Por su parte, la reedición SNES Classic Mini, también de Nintendo, ha cerrado el podio.

Otras tres versiones de PlayStation 4, la plataforma de Sony, también figuran en esta lista. La versión que incluye el videojuego ¡Has sido tú! se ha situado en la cuarta plaza, seguida por otra reedición de una consola clásica de Nintendo, la NES Classic Mini. Las otras dos ediciones de PlayStation 4, la Slim y la Pro, han sido sexta y séptima en el ránking, respectivamente.

Por último, Nintendo ha monopolizado el cierre de esta lista de videoconsolas más vendidas, con Nintendo New 2DS XL como octava, el ya citado 'pack' de Nintendo Switch y Super Mario Odyssey como novena y la edición New Super Mario Bros 2 de la Nintendo 2DS como décima y última.

Respecto a los accesorios, el número uno ha sido el mando inalámbrico Sony Dualshock 4 V2 para PlayStation 4, que a su vez ha sido el quinto artículo de 'gaming' más vendido en Amazon.

LOS VIDEOJUEGOS MÁS VENDIDOS EN AMAZON.ES EN 2017

1) FIFA 18 - Edición estándar

2) Super Mario Odyssey

3) Mario Kart 8 Deluxe

4) Call Of Duty WWII

5) The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild

6) Grand Theft Auto V

7) Uncharted: El Legado Perdido

8) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

9) Splatoon 2

10) Horizon Zero Dawn

LAS VIDEOCONSOLAS MÁS VENDIDAS EN AMAZON.ES EN 2017

1) Nintendo Switch azul/rojo neón

2) Nintendo Switch gris

3) Super Nintendo SUPER NES Classic Mini

4) PlayStation 4 + ¡Has sido tú!

5) Nintendo NES Classic Mini

6) PlayStation 4 Slim

7) PlayStation 4 Pro

8) Nintendo New 2DS XL

9) Nintendo Switch + Super Mario Odyssey Bundle

10) Nintendo 2DS + New Super Mario Bros 2