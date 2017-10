Noticias

The Evil Within 2 estará disponible el 13 de octubre para PS4, Xbox One y PC

The Evil Within 2, la segunda entrega del título de terror en tercera persona creado por Shinji Mikami llegará al mercado el próximo 13 de octubre, y estará disponible para las plataformas PlayStation 4, Xbox One y PC.