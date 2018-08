Energy Music Box 5+ Yall Edition, un diseño urbano que complementa a un altavoz de exteriores singular

Energy Sistem ha actualizado su altavoz Music Box 5 (azul) con el lanzamiento de la edición especial Energy Music Box 5+ Yall Edition, con un diseño urbano singular en color rojo ideado por la banda de música electrónica española Yall.

Music Box 5+ incorpora conectividad a través de Bluetooth 4.1, que permite sincronizarlo con diferentes dispositivos electrónicos para transferir la música, en especial 'smartphones' y ordenadores portátiles para utilizar en exteriores.

También es posible introducir tarjetas microSD de hasta 128GB en un puerto específico para ello, así como cable 'jack' de 3,5 milímetros, puerto USB y puerto mini USB para la carga del dispositivo. Además, dispone de radio FM incorporada.

La sincronización entre altavoz y fuente resulta sencilla y fluida a través del botón incorporado en su parte superior y de avisos sonoros. Además, la tecnología Bluetooth 4.1 permite controlar el dispositivo de Energy Sistem en un radio de distancia aproximado de entre cinco y diez metros sin problemas.

La edición especial de Music Box 5+ incorpora un diseño llamativo en color rojo. Su forma rectangular presenta esquinas redondeadas y reforzadas por un material plástico que facilita su uso sobre cualquier superficie y también en exteriores.

Tanto por la elección cromática, como por la colaboración con el grupo de música electrónica español Yall, Music Box 5+ está orientado especialmente para usuarios jóvenes y seguidores de este tipo de música.

Incorpora una mochila de tela que permite transportar el altavoz incluso encendido reproduciendo música por la calle. Este complemento lleva estampado uno de los eslóganes del grupo Yall, 'everything we do is music' ('todo lo que hacemos es música', en inglés), mientras que los altavoces llaman al 'relax' con el lema 'antidote to the stress of modern society' ('antídoto contra el estrés de la sociedad moderna').

El 'pack' de Energy Sistem incluye también un cordón 'lanyard' a juego, con el que es posible salir a la calle con el altavoz colgado del cuello. No obstante, el peso de 470 gramos del dispositivo hace poco recomendable esta opción.

En cuanto a su autonomía, el altavoz tiene una batería de 2.000 miliamperios/hora que permite utilizar el altavoz durante 14 horas al 50% del volumen máximo, suficiente para un día de uso en la mayor parte de casos. Algunos 'packs' incluyen una batería USB adicional con 5.000 mAh de capacidad que amplían aún más su duración.

El altavoz ofrece una buena calidad de sonido, con dos altavoces dinámicos de rango completo y dos membranas pasivas. Con sus 10 vatios de potencia, Energy Music Box 5+ se queda algo corto en potencia de sonido, en especial si se usa en exteriores ruidosos.

En suma, Energy Music Box 5+ Yall edition conforma una edición especial que combina un diseño urbano singular orientado para los amantes de la música electrónica con un altavoz portátil funcional, por un precio razonable de 55 euros, y muy indicado para su uso en exteriores mediante su mochila a juego.