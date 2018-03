La mezzosoprano Elina Garanca debuta en la Zarzuela con "Carmen" de Bizet

La mezzosoprano letona Elina Garanca quiere demostrar con su debut mañana en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, que no existe "un temperamento geográfico" y que a pesar de su procedencia eslava puede cantar y entender la zarzuela. "En España me siento en casa" afirma en una entrevista con Efe.

Nacida en el seno de una familia de músicos, el sueño de Garanca fue siempre ser actriz, aunque "no tuvo suerte" y decidió probar en la música, en la que comenzó a ser mundialmente reconocida por su debut en el papel de Annio en "La Clemenza di Tito", en el Festival de Salzsburgo de 2003.

Con un amplio registro, la cantante es considerada una de las grandes mezzo del momento, con un repertorio que abarca desde Mozart a Wagner y que tiene entre sus brillantes méritos el estar considerada como una de las 'cármenes' de referencia de la historia.

"Las voces cambian con el tiempo y yo tengo la suerte de que mi voz ha ido cambiando de forma que puedo realizar todo un recorrido musical", explica Garanca, que añade que puede decir mucho más con un repertorio "más dramático".

La artista, que conoce la música española desde su infancia, menciona entre sus "indispensables" a compositores como Guridi, Falla y Obradors y asegura que entiende "perfectamente" el "temperamento y el color" de la zarzuela, que canta desde hace tiempo.

"Conocí la zarzuela con Teresa Berganza, Victoria de los Ángeles y, obviamente, con Plácido Domingo o José Carreras", cuenta Garanca, que no cree en la idea de que "todas las personas del norte son muy frías y las de sur muy calientes".

"En mi actuación juego un poco con mi apariencia visual, porque soy rubia, con ojos azules, alta y sin embargo voy a cantar música del sur", asegura la ucraniana, que se siente en España "como en casa".

Garanca espera su debut en Madrid con "mucha ilusión" y ha elegido para ello un repertorio formado por obras de Barbieri, Bizet, Chapí, Bretón y Guridi, entre otros, en un concierto que dirigirá su marido, el gibraltareño Karel Mark Chichon.

Chichon, asegura Garanca, es quien mejor conoce su voz y eso le permite "no tener que explicar al director su forma de trabajar" y estar más "descansada".

La intérprete no encuentra ninguna razón para no amar la música clásica, aunque entiende que para alguien que nunca haya ido a un concierto o que no tenga formación musical, la ópera puede parecerle "un dinosaurio".

Se pueden "modernizar" las producciones, dice, pero "siempre volveremos al pasado" a los grandes compositores o artistas de la historia.

"Lauri Volpi dijo hace años que la música clásica estaba muriendo y yo opino todo lo contrario. Siempre hay fases, momentos en los que se habla un poco más, otras un poquito menos, pero no creo que vaya a morir", dice la mezzo.

No le gustaría ser recordada como la cantante "que ha realizado tantos conciertos o determinados papeles en tales sitios" sino que prefiere serlo por "las interpretaciones que eran un poco más diferentes o un poquito más particulares", aunque asegura conformarse también con "haber emocionado alguna vez a alguien".

La mezzo, artista del sello Deutsche Grammophon, tiene pendientes un concierto con la Filarmónica de Berlín, una producción nueva de "Sansón y Dalila" y la preparación de nuevos papeles como el de Aida en "Aida" o el de Kundry en "Parsifal", en el que espera demostrar una vez más su amplio registro.