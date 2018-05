EEUU abandona sus planes de implantar una IA para predecir el comportamiento de los viajeros

Según recoge The Washington Post, el ICE ha decidido no seguir con el desarrollo de la herramienta de inteligencia artificial al descubrir que no había una tecnología lo suficientemente avanzada como para cumplir con las expectativas de calidad.

ICE, no obstante, ha decidido trabajar con empresas contratistas que provean del entrenamiento y la gestión de un equipo de personas que se encargará de hacer lo que antes iba a hacer un 'software'. Este contrato, según el medio citado, tiene un coste de más de cien millones de dólares, y se concederá a finales de año.

La implantación de un sistema de inteligencia artificial formaba parte de los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para controlar y limitar la entrada al país de viajeros procedentes de países de mayoría musulmana. Esta tecnología ayudaría en las investigaciones de deportación y las denegaciones de visados.

No obstante, este sistema también supondría un coste alto en la implantación de un proceso que asegurase que no amenazaba la privacidad ni suponía otras violaciones legales, dado que rastrearía las redes sociales, como Facebook y Twitter, e Internet en general, para determinar si una persona podría cometer un crimen.