E3 2019: horarios de las conferencias y novedades que se esperan

E3 es un evento internacional organizado desde el año 1995 por la Entertainment Software Association, organización estadounidense que agrupa a los principales estudios desarrolladores de videojuegos, entre los que se encuentran Activision Blizzard, Bethesda, EA, Nintendo, Square Enix y Ubisoft, entre otros.

En este evento, los estudios aprovechan para anunciar los videojuegos en los que están trabajando, dando a conocer nuevos títulos, o bien mostrando sus avances en el desarrollo de los videojuegos más esperados o compartiendo sus fechas o ventanas de lanzamiento.

También suelen participar Microsoft y Sony Interactive Entertainment, responsables de dos de las principales consolas del momento: Xbox One y PlayStation 4, respectivamente.

No obstante, PlayStation ha anunciado que no realizará ningún evento en esta edición de 2019 del E3, siendo esta la primera ocasión en los 24 años de historia de la feria en la que estará ausente.

Los visitantes del E3 podrán conocer de primera mano las novedades de los estudios participantes entre los días 11 y 13, pero las presentaciones de los estudios se producirán durante los días previos a su inicio.

Recogemos aquí los programas de las principales presentaciones y eventos que tendrán lugar durante este E3 2019, con los horarios (en hora de España peninsular) y con las novedades que se esperan en cada uno de ellos.

SÁBADO 8

Electronic Arts (EA) repite este 2019 como el primer gran estudio en celebrar su presentación. A las 18.15 horas, el estudio estadounidense comenzará su retransmisión EA Play, donde emitirá vídeos cada media hora sobre los videojuegos Star Wars Jedi: Fallen Order, Apex Legends, Battlefield V, FIFA, Madden NFL y The Sims 4.

DOMINGO 9

El domingo es el día elegido por Microsoft para celebrar su conferencia. La compañía ha prometido "algo nuevo" en este evento, en el que se esperan novedades sobre las versiones de la consola Xbox One en que trabaja, bajo el nombre en clave 'Anaconda'. Recientemente la compañía presentó su versión All Digital, sin soporte para discos.

En su presentación Microsoft suele presentar también sus novedades en videojuegos exclusivos, como Forza, Halo Infinite y Fable 4, así como en otros títulos externos que llegarán a su consola. En el E3 2018, Microsoft presentó 50 juegos, 18 de ellos exclusivos.

LUNES 10

El estudio Bethesda organiza su conferencia en E3 2019 este lunes 10, a las 2.30 de la madrugada en hora española peninsular. Aunque no se esperan aún los nuevos The Elder Scrolls VI y Starfield, otras IP como DOOM y Wolfenstein podrían ser las protagonistas.

El PC Gaming Show, por su parte, se celebra a las 19.00 horas. Se trata de una conferencia en la que se presentan las principales novedades en videojuegos para ordenador (presentarán más de 30 títulos) y también en componentes.

El estudio francés Ubisoft organiza su evento a las 22.00 horas, una conferencia en la que se esperan novedades sobre Just Dance, Ghost Recon: Breakpoint y Roller Champions, y aunque es menos probable, también sobre Beyond Good and Evil 2 y Skull and Bones.

MARTES 11

El estudio japonés Square Enix organizará una conferencia que tendrá lugar a las 3.00 de la madrugada ya del martes 11 en España (peninsular). Se esperan novedades de Babylon's Fall, presentado en E3 2018, un proyecto de Los Vengadores y un DLC de Kingdom Hearts 3.

Nintendo será, este 11 de junio, una de las compañías que dará cierre a la emisiones previas al E3, unos minutos antes de su apertura de puertas, con su emisión a las 18.00 horas. No se espera que lleguen nuevas versiones de Switch, aunque se conoce la existencia de una versión mini para otoño y otra más potente que podría llegar a finales de junio.

Otras novedades podrían ser sus videojuegos propios, con novedades en las sagas Mario, Zelda (con el remake de Link's Awakening) y Pokémon (Escudo y Espada), e incluso posibles nuevos títulos como Bayonetta 3 o Astral Chain.