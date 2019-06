E3 2019 cierra con más de 66.000 asistentes y anuncia la celebración de su próxima edición del 9 al 11 de junio de 2020

El E3 es el evento anual en el que las compañías de videojuegos muestran los títulos, tanto para videoconsola como para PC, en los que están trabajando y anuncian aquellos que llegarán próximamente al mercado.

Organizado por la Entertainment Software Association (ESA), la feria ha cerrado tres días de novedades sobre videojuegos con 66.100 asistentes y con "millones más viendo y participando 'online'", y más de 200 expositores, de los cuales un cuarto han acudido por primera vez al E3 en esta edición, como recoge el comunicado.

El E3 2019 ha acogido la presentación de Project Scarlett, la videoconsola de próxima generación de Microsoft, pero también de títulos como Marvel's Avengers, de Square Enix; la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, de Nintendo; Watch Dogs Legion, de Ubisoft; o Cyberpunk 2077, de CD Projekt Red.

Por su parte, el escenario de E3 Coliseum ha contado con la presencia de invitados como Todd Howard, de Bethesda; el actor Jack Black; el guinista Will Wright; y Chad Stahelski, el director de John Wick Capítulo 3: Parabellum, entre otros.

La ESA ha destacado la repercusión que el E3 2019 ha tenido en las redes sociales. Desde su inicio, más de 3.2 millones de personas han conversado sobre la feria en Twitter, y E3 Coliseum ha contado con 1,2 millones de espectadores.

El repaso a las cifras que ha dejado la edición de 2019 del E3 se ha acompañado del anuncio de las fechas en que se celebrará el próximo año la feria. Como informa la organización, E3 2020 tendrá lugar en Los Angeles Convention Center, del 9 al 11 de junio.