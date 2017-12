E-Novia trabaja en un robot autónomo destinado a la entrega a domicilio con sistema de reconocimiento facial

El uso de este robot se basa en una aplicación conectada a una plataforma de control, a través de la cual sólo es necesario introducir la dirección correcta para la recepción del paquete. El robot se encargará de llevarlo de forma autónoma, pudiendo cargar con paquetes de hasta 70 kilogramos de peso.

Para garantizar la entrega, el dispositivo emplea un sistema de sensores y cámaras de vídeo que le permiten evitar los obstáculos que se puede encontrar y conocer el estado de los semáforos o del tráfico, según explica la compañía en su web.

Según declaraciones del CEO de E-Novia, Vincenzo Russi, la "revolución" YAPE está orientada a la "ciudad inteligente del mañana". Además, Russi asegura que el sistema autónomo es perfecto para funcionar en áreas donde está prohibida la circulación de vehículos, y es de gran utilidad tanto para el pequeño como el gran comercio.

Este pequeño vehículo eléctrico ha sido fabricado conjuntamente por un equipo de más de setenta ingenieros de E-Novia y la multinacional de la automoción italiana, Eldor Corporation. Una sola carga de sus baterías le permiten una autonomía de hasta 80 kilómetros.

Cremona ha sido la ciudad elegida para realizar las primeras pruebas. Desde la compañía italiana se han mostrado positivos con la versatilidad mostrada por esta tecnología en los centros históricos italianos, como ha apuntado el medio New Atlas.

El vehículo eléctrico será presentado en la próxima feria de CES 2018 de Las Vegas, en la que E-Novia participará junto con el programa 'Made in Italy. The Art of Technology' financiado por el Ministerio de Desarrollo Económico (MISE) y la Agencia de Comercio Italiana (ICE).