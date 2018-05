Dyson Cyclone V10, una aspiradora sin cables que cumple con lo que promete

Lo primero que llama la atención de esta aspiradora sin cable son dos cosas: que parece un arma sacada de una película de ciencia ficción y que es bastante ligera. Lo segundo repercute también en lo primero, porque al pesar poco y quitarle el tubo principal de aspiración (el largo), lo raro es no hacer el tonto en algún momento. Pero una vez puestos es faena, ha que decir que su uso es muy cómodo.

Es una aspiradora ligera, que podemos usar en vertical, sin tener que inclinarnos. Esto es bastante destacable, porque en casa hemos probado la aspiradora dos personas -cosas de vivir en pareja-- una, por cierto, bastante más alta que la otra. ¿Por qué hago mención a la altura? Porque esta aspiradora se usa erguido, no hace falta agacharse, ni inclinarse, solo se mueve el brazo hacia delante y hacia atrás. Así que las personas altas lo agradecerán --sobre todo, su espalda--.

Dyson Cyclone V10 tiene tres potencias, pero ya solo la más baja da muy buenos resultados. Porque, al margen del nivele elegido, aspira todo lo que se encuentra a su paso, ya sea pelo, migas de pan o de patatas fritas, azúcar, pelusas, etc. No hay que pasarla dos veces, ni tres, por el mismo sitio para que termine de coger todo.

Para encender y usar esta aspiradora hay un gatillo en el módulo del motor, que hay que apretar. Como el gatillo de un mando de videoconsola. Es decir, no tiene un botón que haya que pulsar cada vez que se quiera encender o apagar; la aspiradora está apagada hasta que aprietas el gatillo, y hay que mantenerlo apretado para que siga encendida (por cierto, atención al sonido que hace cuando la apagas, por si su apariencia de armas futurista no fuera suficiente).

Para un aspirado más a conciencia, según el modelo, hay más o menos accesorios, que se enganchan con un clic al módulo del motor. En este caso, he podido probar el modelo más completo, Absolute, que, aparte del tubo de aspiración largo con cepillo motorizado, tiene otros dos más cortos,.

El cepillo motorizado de menor tamaño viene muy bien para eliminar las migas del sofá, esas que creemos haber eliminado al sacudirlas con la mano, pero que siguen allí, pero también hay otros tubos pensados para llegar a todos los rincones y recoger suciedad de un tamaño más grande, como trocitos de pan.

Y ahora, la batería. La compañía asegura que de una carga ofrece una autonomía de hasta 60 minutos. No voy a mentir; con una escoba, puede que tarde unos 20 minutos en barrer la casa, tiempo similar con una aspiradora con cables. Sin embargo, con esta máquina de Dyson tardo menos (¿diez, quizá?)

El caso es que con la aspiradora recién cargada, y el nivel de potencia más bajo, no se ha quedado sin energía e incluso he podido usar un tubo más pequeño para repasar otras zonas (sí, el sofá) con la misma carga. No obstante, hay que tener en cuenta la potencia que se usa -la más alta consume la batería antes-- y la superficie a aspirar. Es cuestión de ponerse en faena.

La parte negativa de esta máquina es su precio: Dyson Cyclone V10 tiene tres modelos, de 529 euros, 579 euros y 629 euros. Absolute, el que hemos probado, al ser el más completo, es también el más caro. Se trata de ver la aspiradora como una inversión, si finalmente te decides a comprar una: ganarás tiempo y te ahorrarás dolores de espalda.

En resumen, Dyson Cyclone V10 es una aspiradora sin cables muy cómoda de usar, que no estorba y que cumple con lo que promete, es decir, autonomía y potencia. Si la pruebas, no querrás separarte de ella.