Diccionario imprescindible de supervivencia en el mundo 'email'

Con la vuelta al trabajo tras las vacaciones veraniegas, es habitual encontrarse con una bandeja llena de 'emails', nuevos clientes, reuniones o 'conference calls'. Si tenemos en cuenta que algunos españoles suelen exagerar sobre sus conocimientos de idiomas a la hora de buscar empleo, la vuelta al trabajo en una empresa internacional puede convertirse "en una auténtica pesadilla", ha reconocido Babbel en un comunicado.

Trabajamos siempre con prisa, y buscamos los acrónimos más extravagantes para conseguir lo máximo posible condensado a lo mínimo. Babbel ha recopilado las abreviaturas y siglas más comunes, así como las más extremas, para no sentirse LIT, o 'lost in translation' ('perdido sin sentido en la traducción'), cuando trabajamos en inglés.

PARA CUMPLIR PLAZOS

El trabajador puede estar tranquilo cuando le escriban las abreviaturas FYI y JFYI, que representan las expresiones 'for your information' ('para tu información') y 'just for your information' ('solo para tu información').

A la hora de entregar un informe, se deben tener en cuenta aspectos como los KPI, o 'key performance indicators' ('indicadores de rendimiento'). Son la sigla favorita de los jefes... ¡cumple objetivos!

Respecto a los plazos de entrega de una tarea, Babbel ha citado TBC/TBD y EOB/EOD como los acrónimos más interesantes. El primero quiere decir 'to be confirmed' o 'to be determined' ('por confirmar'), mientras el segundo significa 'end of business' o 'end of day' ('al final del día'), por lo que es importante no dejarlo para mañana. Otra sigla interesante es WC 11, que representa 'week commencing' y se identifica con la semana del día 11, en este ejemplo. Pero la más conocida y temida es ASAP, o 'as soon as possible' ('en cuanto sea posible') que, en resumen, quiere decir que la tarea tiene que estar terminada cuanto antes.

QUÉ DECIR Y QUÉ NO DECIR A TU JEFE

Todas expresiones deben ser empleadas sin olvidar nunca quién es el CEO o 'Chief Executive Officer' ('consejero delegado'). Nunca deberías contestarle a las preguntas de tu jefe con comentarios como IDK o 'I don't know' ('no lo sé'), ya que le dirías que estás perdido y que no tienes ni idea. Tampoco le hará gracia que uses LOL o 'laughing out loud' ('reírse en voz alta'), y mucho menos WTF, o le estarías escribiendo una expresión malsonante.

En cambio, pueden servirte de utilidad acrónimos como BTW o 'by the way' ('por cierto'), que es una sigla que se utiliza para introducir una simple frase. FAQ, o 'frequently asked questions' ('preguntas frecuentes'), puede ser tu mejor aliada para plantear correctamente una duda.

Si quieres notificar que tu correo lleva un documento adjunto que convendría revisar, puede utilizar PFA, o 'please find attached' ('lo encontrarás adjunto'), y si quieres expresar una idea, tu mejor opción es IMO 'in my opinion' ('en mi opinión'), así que si lo emplea tu jefe, ¡hazle caso!

El favorito de los trabajadores quizás sea TGIF o 'thanks God it's Friday' ('gracias a Dios que es viernes'). De esta manera puedes decir a tus compañeros que el día de la semana más esperado por fin está aquí.