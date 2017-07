Día Internacional de la Amistad: cómo conectar de forma segura con amigos en las redes sociales

Con el uso masivo de internet y las redes sociales, ahora estar en contacto con amigos de todo el mundo o que no vemos hace tiempo es mucho más sencillo. Incluso granjearse nuevas amistades con personas que no conocemos físicamente pero nos pueden aportar compañía virtual, conocimientos o simple conversación.

Sin embargo, la compañía de 'software' de seguridad ESET ha advertido a través de un comunicado que muchos delincuentes aprovechan también estas útiles herramientas para cometer delitos, haciéndose pasar por amigos falsos, por lo que ha recopilado una serie de consejos para no caer en la trampa de las amistades peligrosas.

ATENCIÓN A LO QUE PUBLICAMOS

A día de hoy, quien más y quien menos aprovecha el verano para 'bombardear' a sus contactos con fotografías a través de las redes sociales, ya sea para estar en contacto con nuestras amistades o para provocar envidias. Sin embargo, "debemos ir con cuidado cuando compartimos esa foto sin camiseta disfrutando de un refresco en un chiringuito de playa idílico y, sobre todo, vigilar con quién la compartimos", recuerdan desde ESET: muchas veces caemos en la tentación de mostrar nuestra alegría y momentos inolvidables disfrutados durante este periodo estival a todo el mundo sin excepción. Esto es una mala idea, sobre todo si en esas fotografías y vídeos se incluye a personas que no han dado su permiso o a menores sin autorización de sus padres, con lo que podríamos estar nosotros mismos cometiendo un delito.

En este sentido, es necesario limitar el alcance de nuestras publicaciones a aquellos usuarios más cercanos. Para eso deberemos primero separarlos por grupos para que, cuando vayamos a compartir contenido en redes sociales, solamente puedan verlo aquellas personas que nosotros queramos. Obviamente, nuestros contactos también han de estar educados para no compartir esas publicaciones con otras personas; si no, esta precaución no sirve de nada.

PRECAUCIÓN CON CONTACTOS QUE NO CONOCEMOS DEL TODO

Durante el verano solemos hacer muchas amistades temporales, normalmente porque coincidimos con esas personas en una ubicación o un evento en concreto. Es posible que ese primer contacto después se traduzca en una petición de amistad en redes sociales, y ahí es donde deberemos aplicar muy bien nuestro criterio para decidir si merece la pena que esa persona que acabamos de conocer o con la que hemos compartido apenas unas horas merece estar al tanto de nuestra vida.

OFERTAS TENTADORAS

El verano es también una época en la que observamos cómo vuelven a aparecer estafas recurrentes y también alguna nueva. Por eso, debemos estar atentos a cualquier comunicación fuera de lo normal que provenga de contactos que podemos, o no, conocer, ya sea a través de correo electrónico o de mensajes en redes sociales o incluso WhatsApp.

No es raro ver cómo aparecen mensajes que anuncian billetes de avión o paquetes de vacaciones a precio de ganga y, si bien hay posibilidad de encontrar ofertas irresistibles de última hora, estas se suelen anunciar en portales de confianza y no mediante mensajes intercambiados entre usuarios particulares. Por eso mismo, si pulsamos sobre alguna de estas supuestas ofertas, debemos ir con mucho cuidado a la hora de enviar cualquier tipo de información personal, así como también a la hora de descargarnos cualquier aplicación sugerida mediante el envío de un enlace o aparecida tras rellenar una encuesta.

CIBERACOSO

Si hay un problema que ha ido aumentando durante los últimos años y que no se detiene ni siquiera en vacaciones, ese es el ciberacoso sufrido, sobre todo, por muchos menores. Algunos pueden pensar que este tipo de ataques sólo ocurren en el ámbito escolar. Sin embargo, la utilización de las redes sociales permite que víctima y acosador o acosadores sigan en contacto incluso durante el periodo estival y que los insultos y burlas no se detengan durante estos meses. Es importante aprovechar que se va a pasar bastante tiempo en familia para abordar este tema y buscar soluciones y así comenzar el nuevo curso sin arrastrar los problemas del anterior.

Además, los campamentos de verano se convierten en alguna ocasión en una prolongación del periodo lectivo, y es probable que el acoso se produzca también en estos entornos. Muchos de estos campamentos han optado por restringir el uso de dispositivos móviles y, si bien este hecho ayuda a limitar el alcance del ciberacoso, no termina con el problema de raíz, amén de que el acoso físico y cara a cara puede seguir produciéndose.

Lo mejor en estos casos es recomendar a nuestros hijos que avisen a los monitores o responsables de los campamentos tan pronto como observen algún caso de acoso o ciberacoso entre el grupo ya que, de no ser así, unos días que se suponían de desconexión y relax se pueden convertir en una pesadilla para el menor.