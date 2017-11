Detectan unidades de iPhone X que emiten sonidos distorsionados a través de sus altavoces

Estas distorsiones y zumbidos se han detectado en el altavoz cuando se reproduce audio al máximo volumen, aunque algunos usuarios de Reddit han destacado que el problema también se detecta cuando el audio se reproduce a un volumen del 50%. Este fallo afectaría a todo tipo de archivos de audio, como tonos de llamada, música, vídeos, alarmas y llamadas de teléfono, tal y como avanza el portal MacRumors.

El problema en la calidad del audio habría afectado a más de veinte usuarios del portal de Reddit, aunque la cifra podría ser mayor. Además, en varios casos el problema no se ha solucionado con la sustitución por un nuevo terminal, por lo que algunos usuarios de este foro han señalado que el problema no radicaría en un fallo del 'hardware' sino del 'software', aunque de momento Apple no ha hecho declaraciones al respecto.

No es la primera vez que la compañía de Cupertino tiene problemas con los sonidos distorsionados en sus dispositivos. MacRumors publicó el pasado septiembre testimonios de varios usuarios de iPhone 8 y 8 Plus que denunciaban este mismo tipo de ruidos en sus dispositivos. Apple arregló este error con la actualización de iOS 11.0.2 a principios de octubre.