"Descontando hasta cinco", la violencia machista novelada por una fiscal

La fiscal valenciana especializada en violencia de género Susana Gisbert se estrena en el mundo de la novela con "Descontando hasta cinco", una intensa obra de intriga y suspense sobre cinco mujeres víctimas de la violencia machista que también deja entrever el carácter optimista de la autora.

Escrita en apenas tres semanas de verano, la ficción se construye a partir de vivencias personales más que profesionales, admite Gisbert en una entrevista concedida a EFE, aunque "los acontecimientos que aparecen en la novela podrían darse perfectamente en la realidad".

"El número cinco está presente en la novela en varios aspectos, ya que los personajes centrales son cinco mujeres y la historia se produce en cinco días. Hay otras connotaciones que el lector podrá descubrir", explica.

La trayectoria literaria de Gisbert había estado centrada hasta ahora en relatos cortos, habitualmente centrados en mujeres víctimas de diferentes tipos de machismo, cuando no de violencia de género, aunque también ha abordado otras cuestiones como la memoria histórica.

"El planteamiento ahora es más abierto; se trata de una novela negra, un 'thriller', aunque no sé si me ha podido quedar un tanto gris, por mi carácter optimista -bromea la autora-. Las protagonistas son mujeres, aunque hay personajes masculinos con influencia notable en la acción, tanto positiva como negativa, y aparece obviamente la violencia de género y el crimen desde el principio".

A su juicio "es complicado no utilizar los conocimientos que tiene por su labor profesional del día a día, aunque también aparecen otros temas, siempre con ánimo de entretener, de llevar al lector a través de un camino de intriga".

Para la reseña se ha seleccionado una de las frases que pronuncia un personaje: "Todos podemos ser víctimas". Según la fiscal, "esa es la idea en torno a la cual se pretende reflexionar desde el entretenimiento".

El tema central, la violencia machista, sigue estando lamentablemente de actualidad, indica la autora, que se ve en cierto modo "obligada" a utilizar "cualquier herramienta" a su alcance para llevar a cabo una labor de concienciación social más allá de las puertas de su despacho. "Una no acaba nunca de quitarse la toga", confiesa.

Y es que Gisbert ha observado entre el colectivo de las mujeres víctimas que en demasiadas ocasiones desconocen los procesos judiciales y esperan entornos más teatrales o descarnados: "Estamos embebidos de las fuentes visuales norteamericanas, esperamos ver a los fiscales inquisidores o muchos incluso buscan la Biblia sobre la que jurar su testimonio".

"Por lo menos en el libro las referencias judiciales van a estar claras, serán correctas -señala Gisbert-. Siempre, insisto, desde la voluntad de entretener, porque no se trata de un ensayo o un tratado".

La idea de esta novela llevaba tiempo en su mente, así como los personajes e incluso sus caras. "Solo necesitaba tiempo. Tengo la ventaja de que no duermo demasiado y escribo rápido, aunque eso no quiere decir que no le dedique tiempo. Empecé con la voluntad de escribir un capítulo diario, luego cundió un poco más. Cambié horas de baño y sol por la pantalla y el teclado, pero mereció la pena".

Además de los galardones literarios, ya cerca de una decena, que recibe "siempre con mucha ilusión", la también fiscal portavoz de Valencia reconoce que se siente ilusionada con la posibilidad de que haya quien se pueda sentir reflejado o tocado emocionalmente por su obra.

"Algún lector de los relatos contenidos en 'Mar de Lija' (2016) ha llegado a decirme que ha visto reflejadas en ellos a personas de su entorno -confiesa Gisbert-. Todo está escrito sin más pretensiones pero, como me dijo una vez una escritora en un taller, si uno solo pretende escribir para sí mismo, mejor que escriba un diario".