Desarrollan una reedición de la consola clásica SNES con un formato convertible similar al de Nintendo Switch

Según se explica en su perfil de la página web de Columbus Circle, la 16bit Pocket HDMI presenta una pantalla de 7 pulgadas con controles a ambos lados de la misma, aunque también es posible conectarla a un monitor de televisión a través de un cable HDMI y jugar con los dos mandos inalámbricos que incorpora en su 'pack'.

Estas características son muy similares a las de la Nintendo Switch, una plataforma con la que es posible jugar en modo portátil o conectada a un televisor. No obstante, las principales diferencias en ambas consolas radican en que la 16bit Pocket HDMI no presenta controladores desmontables en su versión portátil, sino que los incorpora anexos, y no usa un 'dock' para transferir su imagen a un monitor.

La consola de Columbus Circle es compatible con los cartuchos SFC de los videojuegos de la clásica SNES, una plataforma que ya protagonizó este año una reedición, la SNES Classic Mini, lanzada por Nintendo el pasado mes de septiembre.

16bit Pocket HDMI saldrá a la venta el próximo 28 de febrero, a un precio de 17.064 yenes --unos 126 euros, al cambio--. La videoconsola ya puede ser reservada a través de la tienda 'online' Amazon.