Decenas de miles de personas protestan en Barcelona contra las cargas del 1-O

Decenas de miles de personas, unas 300.000 personas según la Guardia Urbana, se han manifestado a lo largo de esta mañana en diferentes puntos de Barcelona en protesta por las cargas policiales del 1-O, y un numeroso grupo se concentra en el Parque de la Ciutadella frente a la sede del Parlament.

En un llamamiento hecho a través de las redes sociales por la plataforma de estudiantes "Universitats per la República", miles de estudiantes han acudido a la plaza de la Universidad, donde se han congregado tantas personas que se han unido con otra concentración en la Plaza de Cataluña.

Esta protesta ha enlazado también con las más de 2.000 personas que estaban congregadas ante la Jefatura de la Policía Nacional en Barcelona, en Via Laietana, custodiada por varias furgonetas de los Mossos d'Esquadra, y se ha iniciado una manifestación multitudinaria que se ha dirigido al Parlament, mientras en la plaza de Sant Jaume, ante el Palau de la Generalitat, se desarrollaba otra concentración.

Frente al Parlament se han situado decenas de bomberos uniformados en primera línea, algunos con banderas con el lema "Democracia", mientras detrás suyo iban llegando manifestantes procedentes de distintos puntos de la ciudad.

Los concentrados frente al Parlament han cantado el himno catalán, "Els Segadors", y han coreado lemas como "Independencia" o "Viva Cataluña libre".

Dentro del Parlament, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha ofrecido una rueda de prensa a las 13.00 horas, si bien los Mossos d'Esquadra le han "aconsejado" salir de la Cámara antes de que llegase el grueso de manifestantes.

Los manifestantes que descendían por Via Laietana, en dirección al Parlament, pasaban al lado de la Jefatura de la Policía Nacional entre gritos de "No violencia" o "Sin las porras no sois nada".

A lo largo de la mañana también ha habido concentraciones frente a las sedes del PPC y de Ciudadanos en Barcelona, que se han ido disolviendo a medida que los manifestantes avanzaban hacia otros puntos donde había protestas.

En el interior de la sede del PPC, en la calle Urgell de Barcelona, se encontraban desde primera hora de la mañana diversos dirigentes del partido, como Xavier García Albiol, Santi Rodríguez, Josep Llobet o Dani Serrano, que tenían previstas reuniones internas, según fuentes del PPC.

De la sede de Ciudadanos en Barcelona, tres diputados en el Parlament, José María Espejo-Saavedra, Carlos Carrizosa y Fernando de Páramo, han salido escoltados por los Mossos d'Esquadra, según han señalado fuentes del partido.