Datanicals debate sobre la gestión de datos aplicada al negocio digital

El evento ha tenido lugar este jueves en The Place, un espacio de innovación experimental promovido por The Valley, con aplicaciones tecnológicas sobre robótica, Internet of Things o realidad virtual.

Durante el evento, David Vivancos, asesor independiente de Inteligencia Artificial (IA) y ciencia de datos, ha señalado que "la Inteligencia Artificial existe por el desarrollo del Big Data".

Vivancos no cree que los robots vayan a quitar el trabajo a las personas "de manera inmediata", sino que primero "nos van a ayudar a ser más eficientes". No obstante, el asesor ha matizado que "la dirección que seguimos tiene como objetivo sacar el máximo partido que nos ofrecen y sin duda, si lo hacen mejor, serán quienes lo hagan".

Por su parte, el CEO de Contversion, Manuel Mercader, ha explicado cómo una buena gestión de datos puede mejorar el retorno de la inversión (ROI) de las empresas. Para ello, entiende que "se debe establecer una cultura y ejecución ágil basada en el 'data', pues implementar y establecer la jerarquía de los datos que se recogen al inicio del proceso es fundamental". Así, el éxito del ROI radica en el conocimiento del usuario.

Mecader ha explicado también que establecer un mapa de correlaciones y conocer el entorno social en el que se basa el usuario permite conocer los mejores algoritmos y realizar un retargeting con buenos resultados.

"La experiencia de usuario unificada busca la cohesión de todos los datos y acciones que una persona realiza en internet para asociarlo a un código. Para ello, es vital la existencia de plataformas integradas que permitan la omnicanalidad entre el entorno físico y digital", ha afirmado el CEO de Contversion.

Durante su intervención, José Garrido, Adobe Marketing Cloud experto en retail & travel, ha reafirmado la importancia de la tecnología para ayudar en la reinvención de un negocio. "El contenido es uno de los principales elementos y debe ser ágil, creativo y escalable", ha señalado.

Por ello, Garrido entiende que "crear una experiencia de usuario sorprendente es uno de los mayores retos para que las experiencias sean personalizadas, atractivas, relevantes y, sobre todo, omnicanal". "Esto", ha añadido, "nos permitirá alcanzar un liderazgo, conseguir un mensaje más potente y sorprender positivamente a la persona indicada".

Para resolver las dudas sobre el Reglamento General de la Protección de Datos en la UE, Datanicals ha contado con la presencia del abogado Alejandro Touriño. "El RGPD es entender que, al fin y al cabo, las empresas han alcanzado la mayoría de edad". En este sentido, "la nueva normativa no consiste solamente cumplir, sino en acreditar que en todo momento se ha tratado de cumplir".

Touriño ha indicado, además, que "la aprobación de la ley no va a ser algo pacífico, se han registrado hasta 500 enmiendas y probablemente no aguantemos hasta noviembre con esta regulación porque hay muchos casos que están en el limbo".

Por su parte, el especialista en The Valley Data Rubén Gallardo ha mencionado la importancia que tiene la activación de datos y las claves del éxito del data. "Tener estrategias de datos que no están activadas, es tener un pozo sin fondo pues casi todos los caminos empiezan con una buena estrategia de datos"

Gallardo ha señalado que "debemos centrarnos en la recolección de datos a través de KPIs previamente definidos para poder almacenarlos y procesarlos posteriomente. Es decir, utilizar los datos brutos, limpiarlos y adaptarlos a un formato que nos permita usarlos y, en último lugar, activarlos poniéndolos en valor".

Asimismo, Datanicals ha contado con una mesa redonda moderada por el CEO Corporate de Grupo Ontwice, Luis Vegas, compuesta por marcas como Hawkers, eBay, consultor en transformación digital, CECA Magán/Comtrust y Piperlab.

En esta mesa redonda se han mostrado los distintos puntos de vista sobre cómo afecta la gestión de datos desde el ámbito legal y la nueva implementación del GDPR, el próximo 25 mayo, desde las plataformas de gestión de datos, Marketplace, e-commerce hasta un gigante digital o un retailer. Alicia Brocal, Jorge Herrero, Eduardo Lazcano, Ramón Mesonero-Romanos y Alejandro Llorente han sido los ponentes representantes de cada una de estas marcas.