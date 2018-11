Danske Bank gana 332 millones en el tercer trimestre, un 41% menos

La facturación total de la entidad financiera entre julio y septiembre alcanzó los 11.100 millones de coronas danesas (1.487 millones de euros), lo que equivale a un incremento del 2% con respecto al mismo trimestre de 2017.

De la cifra total de ingresos, 5.852 millones de coronas danesas (784 millones de euros) se correspondieron a ingresos por intereses, mientras que 3.777 millones de coronas danesas (506 millones de euros) se debieron a los ingresos por comisiones y 1.236 millones de coronas danesas (165 millones de euros) procedieron de las negociaciones bursátiles.

Los gastos operativos, de su lado, se incrementaron un 27,2%, hasta los 7.367 millones de coronas danesas (987 millones de euros).

"Los gastos han sido más altos debido a que hemos decidido donar 1.500 millones de coronas danesas [201 millones de euros], que es la cifra que obtuvimos como ingreso bruto de nuestra cartera de clientes no residentes en Estonia", ha detallado el consejero delegado en funciones, Jesper Nielsen.

Entre enero y septiembre, el banco obtuvo un beneficio neto atribuido de 11.568 millones de coronas danesas (1.550 millones de euros), un 24% menos que en el mismo periodo de 2017, tras haber contabilizado unos ingresos un 6,9% menores, hasta los 33.434 millones de coronas danesas (4.481 millones de euros).

BLANQUEO DE DINERO

El pasado 1 de octubre, Danske Bank eligió a Nielsen, responsable de la división de banca, para ocupar el puesto de consejero delegado en funciones, ya que en septiembre dimitió de ese cargo Thomas Borgen por el caso del blanqueo de dinero en la filial estonia.

La entidad financiera señaló en septiembre que estaba analizando, en el marco del caso de blanqueo de dinero, una serie de transacciones por valor de 200.000 millones de euros procedentes de su filial en el país báltico.

Las investigaciones, que abarcan el periodo 2007-2015, todavía están en marcha, por lo que la firma todavía no puede precisar con exactitud qué cantidad de dinero fue blanqueada. No obstante, el banco reconoció que no fue "suficientemente efectivo" al prevenir que su filial en el país báltico fuera usada para cometer delitos económicos.

"Estamos invirtiendo de forma significativa en medidas para hacer difícil que se use a Danske Bank para realizar delitos financieros, así como para aprender todo lo necesario del caso de Estonia", ha destacado Nielsen en el informe de resultados que la entidad ha presentado este jueves.