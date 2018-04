Daniela Vega gana el premio Platino a mejor actriz por "Una mujer fantástica"

La chilena Daniela Vega consiguió hoy el Premio Platino a la mejor interpretación femenina por su trabajo en "Una mujer fantástica", dirigida por Sebastián Lelio.

"Yo me he caído muchas veces en la vida y me he parado (levantado); les invito a levantarse una y otra vez", dijo Vega al recoger el galardón, lo que le valió el aplauso unánime del público.

Asimismo, hizo un llamamiento a favor de "las mujeres, los derechos humanos y las personas olvidadas", y acabó clamando: "¡Viva el cine!"

Previamente, al presentar los galardones a mejor actor y actriz de serie televisiva, Vega pidió un aplauso por las mujeres iberoamericanas para que "sepan que no están solas".

La película "Una mujer fantástica", ganadora del premio Óscar a mejor filme extranjero, es un grito contra la discriminación y los prejuicios de la sociedad ante las personas transexuales.

La interpretación de Vega en este filme ha sido galardonada por los premios del Festival de Cine de Lima, los Premios Fénix de cine iberoamericano y el Festival Internacional de la Habana, entre otros.

La V edición de los Premios Platino de cine iberoamericano tuvo lugar en el Teatro Gran Tlachco del Parque ecoturístico Xcaret, situado en la mexicana Riviera Maya.

Los Platino están promovidos por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), junto con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca).