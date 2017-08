¡Cuidado con el sol!: con esta 'app' sabrás cuánto tiempo puedes tomar el sol sin quemarte

Tomar el sol tiene grandes beneficios para nuestra salud. Puede influir muy positivamente en el estado de ánimo, convirtiéndose en un excelente remedio para algunos tipos de depresión estacional, y nos proporciona, por ejemplo, la famosa vitamina D, imprescindible para fijar el calcio en nuestros huesos.



No obstante, si prolongamos la exposición de una forma exagerada puede tener incluso más efectos negativos que positivos. Es cuando pueden aparecer las quemaduras solares, fotodermatitis, acné, manchas o enfermedades relacionadas con la pigmentación de la piel como el vitíligo, herpes labiales, fotosensibilidad, o efectos a largo plazo como el envejecimiento y el cáncer de piel.

La recomendación de los profesionales de la medicina siempre es tomar la cantidad justa de sol, así como tener en cuenta medidas como la protección con sombreros, gafas de sol, crema solar y evitar las horas centrales del día. Cuando nos saltamos estos consejos es cuando estamos poniendo en riesgo nuestra piel y nuestra salud.

La tecnología también puede aportar su granito de arena aquí. Si eres de los que siempre se acaban quemando porque no tienes en cuenta el tiempo de exposición al sol, entonces la siguiente aplicación te vendrá como anillo al dedo.

Se trata de una aplicación móvil creada por expertos de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). UV-Derma, que así se llama, es gratuita, está disponible para iOS y Android, y con ella la Fundación busca fomentar hábitos saludables entre la población. Disfrutar del sol pero sin quemarse, ese es el objetivo.

"La app UV-Derma ayuda a desarrollar una actividad dermosaludable para toda la población en general, conociendo de primera mano el nivel de radiación solar que recibimos a lo largo de nuestra vida y tomando conciencia de los riesgos que conlleva la sobreexposición solar y cómo prevenirlos", dicen desde la organización.





CÓMO FUNCIONA

¿Cómo puede saber nuestro móvil el momento adecuado de ponernos a la sombra o si nos hemos quemado? La respuesta la tienen los algoritmos. La aplicación usa algoritmos que recopilan información geográfica, meteorológica y dermatológica. Es decir, a partir del lugar en el que te encuentres, lo fuertes que son los rayos del sol ese día y tu tipo de piel, es capaz de extraer el tiempo que puedes estar al sol sin que tu piel corra ningún riesgo.

La aplicación te ofrecerá una serie de consejos de fotoprotección asociados a los niveles de radiación UV a los que te vas a exponer potencialmente, pero, evidentemente, si no haces caso a sus recomendaciones y no te pones debajo de la sombrilla a tiempo entonces no podrá evitar que te quemes.

También a través de la aplicación, podrás consultar los valores meteorológicos y los valores de índice UV (radiación ultravioleta) de tu localidad, o del sitio en el que te encuentres, en tiempo real, así como acceder a información básica sobre las patologías más comunes derivadas de la sobreexposición solar y cómo se pueden prevenir.





INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN

Con la información disponible en la aplicación y con los consejos y los mecanismos para evitar que nos quememos, la plataforma quiere lograr que adquiramos hábitos saludables y que nos concienciemos de lo importante que es protegernos del sol antes de que sea demasiado tarde y las exposiciones prolongadas nos causen daños irreparables. Buscan que la fotoprotección se convierta en un hábito en nuestro día a día y no solo para cuando vamos a la playa.

La radiación ultravioleta (UV) que alcanza la superficie terrestre se compone en su mayor parte de rayos UVA, con una pequeña parte de rayos UVB, y la intensidad de esta radiación UV dependerá de varios factores: la altura del sol (cuanto más alto esté el sol en el cielo, más intensa es la radiación), la reflexión en el suelo (la nieve puede reflejar hasta un 80% de la radiación UV; la arena seca de la playa, alrededor de un 15%, y la espuma del agua del mar, alrededor de un 25%), la latitud (cuanto más cerca del ecuador, más intensa es la radiación UV), la nubosidad (la radiación UV puede ser alta incluso con nubes), la altitud (con cada 1000 metros de incremento de la altitud, la intensidad de la radiación UV aumenta en un 10 a 12%), y el ozono (el ozono absorbe parte de la radiación UV que podría alcanzar la superficie terrestre).

Según la guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el índice de radiación ultravioleta solar mundial (IUV) se compone de 11 niveles, siendo el más alto el de mayor riesgo y, por lo tanto, a mayor riesgo, hay que tomar más precauciones. El color verde indica que existe menos peligro, el violeta señala alerta máxima.

En el día a día realizamos gran cantidad de actividades que requieren una exposición al sol. A veces no nos sobreexponemos sin darnos cuenta. Es por esto que aplicaciones como UV-Derma pueden ayudarte a cuidar de tu piel, a ser consciente de lo importante que es tomar las precauciones necesarias y a mantenerte en alerta. Según la Fundación del Cáncer de Piel (Skin Cancer Foundation), cada año se diagnostican en el mundo más de 13 millones de casos de cáncer de piel y mueren a causa de él unas 65.000 personas cada año.