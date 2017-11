Las conspiraciones de González sobre sus males judiciales

Poco antes de que estallara el caso Lezo, el expresidente madrileño Ignacio González, conocedor de que estaba siendo investigado, empezó a desarrollar con sus amigos más cercanos, como el exministro del PP Eduardo Zaplana, sus teorías de la conspiración sobre el origen de sus males judiciales.

Eso hace que esas conversaciones, intervenidas en el caso Lezo, carezcan de espontaneidad y parezcan más bien dirigidas al diseño de una coartada de altos vuelos en la que implica desde al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hasta a los empresarios Juan Miguel Villar Mir y a su yerno Javier López Madrid, envuelto en los últimos años en no pocos asuntos turbios.

Como no podía faltar en una conspiración de la España contemporánea, también aparecen Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta, el excomisario José Manuel Villarejo -al que apoda Mauricio- y hasta el pequeño Nicolás. Nombres que adereza, cada vez que los menciona, de su insulto predilecto: "hijo de puta".

En la conversación entre Zaplana y González, que fue grabada en el despacho del expresidente madrileño en la calle de Alcalá el 19 de enero de 2017 -en abril es detenido en la Operación Lezo-, éste expone a su lacónico amigo la que le han "liado" "entre Mariano (Rajoy), (Álvaro) Lapuerta y su puta madre".

En ese encuentro, un acorralado González repasa, tras llevar "muchos años dándole vueltas a todo esto", "el timing" -término también recurrente- de la persecución de la que se cree objeto.

Le cuenta a Zaplana cómo le han "intentado adjudicar" una cuenta en Suiza. El responsable, un asesor de su predecesora, Esperanza Aguirre, "al que hicimos alcalde de Leganés. ¡Un hijo de puta!", en alusión a Jesús Gómez, quien alertó a dirigentes del PP de la existencia de esa cuenta.

Manejaba unas anotaciones: "un papel guarro, tiene pinta de habérselo dado Villarejo a Gabriel, el policía, de una transferencia, presunta, de un millón y medio de euros, a una cuenta de un banco suizo".





"Un banco suizo"

Ese papel es clave en su teoría. Lo relaciona con un vídeo que le hicieron en Colombia en verano de 2008 y, al verlo de nuevo, comprueba que en la imagen "pone ahí sobre impresionado lo que dicen ellos que hacemos, que era mentira, y sale que estamos hablando de un banco suizo".

El mismo banco "que viene en el papel, que estamos hablando de un despacho de abogados panameño, el que viene en el papel, de una sociedad a través de la cual se instrumenta no sé qué, la que viene en el papel, con unos testaferros que ponen las iniciales, que coinciden con los nombres que están en el papel, y todo está en el papel (...) sin que esa conversación sea real! ¡Esto es la hostia!", exclama González vanagloriándose de su descubrimiento.

Un abogado de "dos excaldes" acusados en el juicio de Gürtel, le abrió los ojos: "Tú ya sabes que esto, joder te lo hizo Villar Mir, que esto lo hemos acreditado", le cuenta a Zaplana.

"Todo el tema contra ti empieza porque se produce una reunión entre Mariano (Rajoy), Lapuerta y Villar Mir en la que dicen que tú te llevas dinero de unas obras, ¡Joder!", le dijo este abogado que le había confesado Bárcenas.

"¡Es un hijo de puta! Entonces empiezo a mirar, me meto en internet, ¡Coño! Obras Villar Mir" y descubre que en "octubre o septiembre de 2007" se le adjudica al empresario el Metro de Navalcarnero (Madrid).

"Todo es a riesgo y ventura de trescientos y pico millones de euros, empieza ahí, y tiene enterrados ciento cincuenta millones de euros a lo mejor en esa obra, y yo lo que me sospecho, es que alguien, pues pidiera un dinero por eso", plantea González.

"Entonces con el cabreo que yo tengo macho ahora que me he acordado (...) me he puesto a mirar, este hijo de puta -Villar Mir- la que me ha liado, o sea, entre Mariano, Lapuerta y su puta madre. Es evidente que lo que sacan y denuncian es una cuenta en Suiza, pero no el movimiento, es muy curioso".

El dinero, le sigue contando a Zaplana, según le dijo López Madrid, se lo quedó el empresario Adrián de la Joya, "el más listo que todos". "¡Tú fíjate los hijos de puta cómo funcionaban!".

Su ocaso lo vio cuando apareció en 2008 una información de que Rajoy le había afeado su honorabilidad, algo que según González no era cierto, pero desde Moncloa, según su versión, se filtra a "dos confidenciales".

Le pide entonces explicaciones a Rajoy y tienen "una bronca de la hostia", en la que él le dice: "¡Oye Mariano!, si este va a ser el sistema de funcionamiento que vas a implantar a esto ahora, chico, a mí me parece una locura".

"Y desde entonces, en esa conversación yo ya soy consciente...", y Zaplana acaba la frase: "de que te va a matar".