Consigue una de las 5 entradas dobles que sorteamos para la feria de robótica Global Robot Expo 2018

La feria se celebrará en Ifema, donde se debatirá sobre el futuro de los drones en España y su legislación, y se pondrá el foco en la industria 4.0 con 'The Factory of the Future', donde se podrán ver todas las tecnologías que están originando la denominada como 'próxima revolución industrial': fabricación aditiva, robótica colaborativa, Internet de las Cosas (IoT), ciberseguridad, Inteligencia Artificial en robótica autónoma o aplicada al sector logístico.

En Portaltic tenemos cinco entradas dobles disponibles (valorada cada entrada individual es de 61 euros), que dan acceso a los tres días de feria --sin conferencias-- para sortear entre nuestros seguidores, del 12 al 17 de abril (el plazo finaliza a las 18 horas).

Para poder conseguir una entrada, tendrás que seguir los perfiles de Global Robot Expo en Twitter (www. twitter.com/globalrobotexpo) y Facebook (www.facebook.com/globalrobotexpo) y de Portaltic (www.twitter.com/Portaltic, www.facebook.com/globalrobotexpo), Retwittearnos, y responder, en la publicación correspondiente al sorteo, a la siguiente pregunta: "Si construyeras un robot, ¿para qué sería?" con el Hashtag #GREX18. De entre los participantes, se elegirán las cinco mejores respuestas.