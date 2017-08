Conoceremos el nombre de Android O el próximo 21 de agosto

La información proviene de David Ruddock, editor del portal Android Police, que asegura en su cuenta de Twitter que Google desvelará el nombre oficial a Android O en esa fecha, que coincidirá justo con un eclipse solar.

Ruddock aclara en su 'tuit' que no ha podido verificar la información que le ha venido de la fuente anónima. no obstante, la actual versión de Android, Nougat, se lanzó en este mismo mes del año pasado, por lo que no sería descabellado pensar en el 21 de agosto como fecha oficial de presentación de Android 8.0.

David Ruddock también afirma que no revelará el nombre definitivo de la nueva versión del SO hasta que se comparta la noticia oficial, aunque casi todos los rumores apuntan a que Android Oreo será la elección final de Google. Hay quien, incluso, ve cierto parecido entre la galleta y el eclipse del día 21.