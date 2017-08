La policía de Chicago emplea modelos predictivos para prevenir y reducir el crimen

Según explican en Reuters, Chicago se encuentra entre las ciudades con los índices de criminalidad más altos de todo Estados Unidos, una situación que ha llevado a la policía a recurrir a la tecnología que emplea grandes cantidades de datos y algoritmos para disminuir su incidencia.

HunchLab es uno de esos sistemas. Funciona con una gran base informática que cruza información de lugares públicos y privados con datos del tiempo, la situación socioeconómica y la actividad criminal del barrio. Todos estos datos son representados en mapas digitales que pueden ser utilizados por los policías para patrullar mejor una zona.

Otra de las herramientas implantadas es la base de datos Strategic Subject's List, capaz de medir la peligrosidad de varias personas teniendo en cuenta ocho factores entre los que se encuentran la afiliación a bandas callejeras y arrestos anteriores. De esta forma, el programa puede clasificar a los individuos, ya fichados, en una escala de peligrosidad del 0 al 500.

El último de los sistemas utilizados por la policía de Chicago para reducir la violencia en la ciudad ha sido desarrollado por la empresa ShotSpotter Inc. Gracias a la instalación de sensores auditivos en diferentes barrios, este programa hace saber a los oficiales si ha habido un disparo y su localización aproximada, pese a que no se haya reportado nada a las autoridades. No se ha desvelado, sin embargo, cuántos sensores de este tipo hay instalados.

"La comunidad empieza a ver un cambio real en cuanto a la violencia", ha declarado el comandante del séptimo distrito, Kenneth Johnson, al medio citado. Según los datos aportados por la policía, los tiroteos se han reducido en un 39% en el séptimo distrito de Chicago, mientras que la cifra de asesinados en la misma zona ha caído en un 33%.

Otros distritos que han probado las herramientas han conseguido reducir sus cifras en un 15% y un 29%. No obstante, desde el cuerpo de policía recuerdan que tan solo se tratan de herramientas y "en ningún momento sustituirán a los policías", según el jefe de Servicios Técnicos de la Policía de Chicago, Jonathan Lewin, en declaraciones a Reuters.