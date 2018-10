Centeno confía en que haya un acuerdo presupuestario entre Roma y Bruselas

"Eso es lo que espero", ha detallado Centeno en una entrevista concedida a 'Reuters', en referencia a un posible acuerdo entre Roma y Bruselas.

Italia ha informado a la Comisión Europea este lunes de que seguiría adelante con su plan presupuestario para 2019 a pesar de que no está en línea con las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No obstante, Roma ha prometido no ampliar el déficit estructural durante los próximos años.

Centeno ha subrayado que la respuesta del Gobierno italiano, tras la carta de advertencia enviada por Bruselas en la que le instaba a rectificar el borrador presupuestario, ha sido "constructiva", pese a que en un primer momento Bruselas detalló que los incumplimientos no tenían "precedentes".