Casanova rescata las voces anónimas para desmontar los mitos sobre la revolución rusa

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza Julián Casanova ha rescatado en su último libro voces anónimas, entre ellas las de las mujeres, para desmontar mitos sobre la revolución rusa y explicar con rigor estos hechos a una generación que no estudió el siglo XX en las aulas.

Coincidiendo con el primer centenario de la revolución bolchevique, Casanova, quien lleva seis años en Budapest (Hungría) investigando sobre la Historia de los países del Este, sostiene en "La venganza de los siervos. Rusia 1917" que los mitos soviéticos y antisoviéticos" no funcionan.

"Aquí hubo una versión antibolchevique procedente del franquismo frente a una versión de la izquierda que no ha destruido sus mitos", ha apuntado Casanova con motivo de la presentación de su obra en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, junto a Almudena Grandes.

Para desmontar estos mitos, Casanova ha rescatado de la cuneta a personajes anónimos, entre ellos mujeres que desempeñaron, en su opinión, un papel fundamental en la revolución rusa, porque fueron capaces de organizarse ante la falta de alimentos y sacudir las estructuras oficiales desacreditando al zar.

Son voces, como las de los campesinos, que están ahí y que hay que ir a buscarlas para entender por qué la gente creyó en la revolución rusa y por qué ese sueño igualitario acabó en pesadilla, ha precisado Casanova, quien espera que su obra contribuya a difundir la historia en un momento en el que "el centenario de la revolución rusa está dominado por el uso político de la historia desde el presente".

"Sin la revolución rusa la socialdemocracia, los estados sociales de derecho, no hubieran existido y éste -Rusia- no es un país pequeñito, sino un país con un horizonte espectacular", ha dicho.

A este respecto, ha añadido que cuando cayó el muro de Berlín la gente pensaba que llegaba un "mundo triunfal", con la democracia como bien universal, pero pasado un tiempo, en algunos países donde hubo comunismo se han instalado "democracias autoritarias" y "Putin es un ejemplo clarísimo".

En este sentido, Casanova ha mostrado su preocupación por la situación entre Rusia y Ucrania, que vive con cierta proximidad, y ha señalado que éste es un "factor desestabilizador" importantísimo.

Tras este libro, el historiador turolense volverá a Budapest para continuar trabajando en las políticas de violencia del siglo XX, convencido del peso de los países del Este en la Historia de Europa: "la I Guerra Mundial pasa por el Este, la II Guerra Mundial pasa por el Este, el holocausto pasa por el Este y la guerra en forma de genocidio en Yugoslavia pasa por el Este".

En este sentido, ha añadido que hay mucho político en Occidente "provinciano" que no sale "nunca" de casa y olvida que allí "se está fraguando algo gordo, no bueno, pero vamos a ver, ojalá me equivoque", reflexiona.

Por otro lado, sobre la situación del socialismo europeo, Casanova ha afirmado que esta fuerza debe recuperar un discurso auténtico de igualdad y buscar líderes que no superen los 50 años, para recuperarse, porque si no lo hace, tiene un problema y, con él, toda la sociedad civil, ya que "buena parte de las clases desposeídas están votando a la ultraderecha" por el "abandono" que perciben de la izquierda.

Por su parte, la escritora Almudena Grandes ha asegurado que esta obra de Casanova es un libro "milagroso" por contar la revolución rusa en tan sólo 170 páginas y ha señalado que es también espléndido por incorporar el relato de los campesinos o de las mujeres.

"La revolución de octubre del 17 arranca con una manifestación de mujeres", ha dicho Grandes, quien ha añadido que el libro se lee como una novela.

Además, ha puntualizado que esta novela es "imprescindible" para combatir la tentación de trasladar la corrección política a otros épocas completamente distintas, como puede ser la revolución rusa que, en su opinión, fue mucho más que los crímenes de Stalin.