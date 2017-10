Carme Artigas (Synergic Partners) destaca el uso de Big Data para lograr un impacto económico real en las empresas

Artigas, durante su intervención en Big Data Week Madrid 2017, ha afirmado que, tras los primeros pasos de la tecnología en el sector, "ahora, el reto de las empresas es adoptar el Big Data a nivel corporativo y en procesos de negocio para lograr un impacto económico real", según recoge un comunicado de Synergic Partners.

Entre los retos por abordar, Artigas ha destacado la escasez global de talento analítico. "No es fácil para una empresa encontrar perfiles expertos en análisis, arquitectura y visualización de datos. Y cuando los tiene, por lo general se concentran en un departamento en particular, de manera que el talento no se distribuye por igual en toda la organización", ha desgranado.

En esta misma línea, la fundadora de Synergic Partners ha resaltado la falta de normas, metodologías y gobierno del dato dentro de las compañías, así como la falta de priorización en su uso. Con el objetivo de acelerar la adopción del Big Data, Artigas ha afirmado que la solución que parece más efectiva es la creación de un Centro de Excelencia Analítico (ACoE).

"No se trata de una fábrica de algoritmos, sino de un equipo de personas del área de negocio y técnico trabajando en proyectos Big Data y analítica avanzada compartiendo herramientas, modelos y técnicas para ser eficientes a la hora de implementar iniciativas en diferentes unidades de negocio y mercados", ha explicado Artigas.

"Los datos se están convirtiendo en la ventaja competitiva clave y el factor diferenciador para cualquier empresa en cualquier industria. Las organizaciones deben ser capaces no solo de utilizar los datos para mejorar la toma de decisiones y la eficiencia operativa sino de tener la capacidad de crear nuevos productos y procesos basados en las conclusiones de los datos", concluye.