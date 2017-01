Carlos Zanón: "Toda literatura tiene que ser autobiográfica"

Sumergido ya en la lectura de todas las novelas de Pepe Carvalho para afrontar el encargo de traer al presente al famoso detective de Manuel Vázquez Montalbán, el escritor barcelonés Carlos Zanón considera que "toda literatura tiene que ser autobiográfica".

Zanón, que acaba de publicar un nuevo libro de poesía, "Banco de sangre", afirma en una entrevista con Efe que "de alguna manera, en la escritura no solo viertes lo que has vivido": "Para pasarte dos o tres años en el proceso de escritura de un nuevo libro no solo te mueves por entretener a la gente sino que te tiene que interesar personalmente, y para eso, la literatura tiene que ser autobiográfica".

"Banco de sangre" (Espasa) nace dos años después de que publicara su anterior obra lírica, "Rock'n'roll", siguiendo la costumbre de escribir al mismo tiempo una novela y un libro de poemas: A "Banco de sangre", desde hoy en las librerías, le seguirá en otoño su novela "Taxi".

"Siempre me salen historias o cosas que no me entran en la novela y que acabo vertiendo a la poesía", apunta el autor, quien revela que el punto de partida de "Banco de sangre" fue un libro que cayó en sus manos, "Balada de la dependencia sexual", de Nan Goldin, una fotógrafa neoyorquina, una "excusa" inspiradora.

"A veces, los poemas nacen de objetos que salen en sus fotos", anota Zanón, quien ve una línea casi imperceptible que une todos los poemas: "la imposibilidad de comunicarse, incluso en la más absoluta intimidad, la soledad del cuerpo, de las habitaciones, de las palabras".

Cree el autor de "El sabor de tu boca borracho" y de "Algunas maneras de olvidar a Gengis Khan" que en los poemas aparece el mismo yo de sus novelas: "lo que me interesa de la poesía es lo mismo de la narrativa, la intensidad, la emoción, el juego del lenguaje; y aunque en mis novelas las historias son cerradas, no hay diferencia con los cuentos o los poemas".

Sin embargo, "en el yo poético -reconoce- me muestro más vulnerable, intentas ir quitando máscaras".

El propio escritor siente que con el tiempo ha ido depurando su escritura: "al principio no sabía si era yo o el que me gustaría ser".

Jaime Gil de Biedma fue una referencia poética desde el principio, recuerda Zanón, quien llegó incluso a adaptar un poema suyo, "Loca", cuando tocaba en grupos.

Con Gil de Biedma comparte "esa mirada a los ojos, el ensañarse con el yo vencido que llega a casa de madrugada, el decir de la manera sencilla cosas muy complejas".

Del mundo de la música también proviene el título, robado a Bon Iver, que tiene una canción homónima, pero es además "un título que da mucho juego, con esa idea de que necesitamos transfusiones de cosas y experiencias nuevas, necesitamos sangrar y que nos transfieran otras cosas para continuar ilusionado con vivir".

Admite que "Banco de sangre" es "un libro probablemente pesimista, porque nace del dolor y de la soledad, del aislamiento".

Zanón, cuyo primer libro de poesía fue presentado por Vázquez Montalbán -"un poeta espectacular que se puede ver también en los títulos de sus artículos y novelas", dice-, piensa que "leyendo las novelas de Carvalho se podría reconstruir esa época".

Sin querer desvelar demasiado, señala que "traerá a Carvalho a la época actual", pero anuncia que "el enigma de cómo se resolverá su edad se sabrá cuando salga la novela en octubre de 2018".

"La idea es llevarlo al presente inmediato, que es la gracia que tienen los Carvalho, eran como una 'fotofinish' de lo que estaba pasando en la sociedad", justifica.

Después de que Zanón confesara que, al contrario que Vázquez Montalbán, es un nefasto sibarita gastronómico, a quien todos sus amigos y enemigos conocidos le envían recetas.

Su intención es "hacer un buen libro, pero hacer una novela mía cogiendo el personaje".

Sobre la evolución de Barcelona desde las novelas de Vázquez Montalbán, Zanón tiene "la sensación de que hay cosas que han pasado en Barcelona que le gustarían, esa idea de que la ciudadanía toma protagonismo, que la alcaldesa surge de una asociación contra el desahucio, es una Barcelona que está menos enamorada de sí misma que hace diez o quince años".

Para Zanón, "a pesar de las luces y las sombras de la actual ciudad como parque temático para turistas, Barcelona es hoy menos antipática que hace diez o quince años".

Y en esa idea de que la novela sea muy suya, Zanón piensa dar un paseo a Carvalho por su barrio de toda la vida, el Guinardó. "Se trata de un personaje que no es mío, que estará en un libro y en una mirada que es mía".