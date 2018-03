Carlos Hipólito: El teatro, y no solo el clásico, es una especie a proteger

El madrileño Carlos Hipólito (1956) ha sido galardonado hoy con el Premio Corral de Comedias del Festival de Teatro Clásico de Almagro por su rigor y contribución a la difusión de un género que, dice en una entrevista con EFE, hay que mimar: "el teatro, y no solo el clásico, es una especie a proteger".

La fundación del festival, que ha fallado hoy, en víspera del Día Mundial del Teatro, el premio ha destacado en Hipólito su "enorme rigor en el trabajo, su cuidado exquisito de la palabra y de la expresión oral", su "estrecha vinculación" al teatro del Siglo de Oro y su "refinada y profunda capacidad de construir seres humanos complejos y poliédricos".

"No lo esperaba y ha sido una gran sorpresa y un motivo enorme de felicidad me hace mucha ilusión. La vida te va llevando de un lado a otro y hace un montón de años que no hago teatro clásico y por eso, precisamente, me sorprende más este premio", ha revelado el actor, que en la actualidad interpreta en Madrid el musical "Billy Elliot".

El teatro, "y no solo el clásico -afirma-, es una especie a proteger porque ha pasado por una etapa muy complicada de la que aún se está recuperando".

Se refiere Hipólito a las "injustas consecuencias" que han tenido para el sector "medidas" como el 21% del IVA para las entradas: "afortunadamente recapacitaron pero la cultura siempre es una especie a proteger en sociedades como la nuestra", lamenta.

Recuerda que cuando él empezó, a finales de los 70, en el teatro clásico "había quien lo asimilaba a algo pesado o aburrido" pero que ahora "goza de muy buena salud y cada año hay títulos que se programan con un éxito enorme de público".

Hipólito explica que no hacer desde hace algunos años teatro clásico no ha sido "una decisión premeditada ni predeterminada" sino que obedece a que "la vida" le va llevando "de un lado a otro".

"Cuando me llaman ya estoy comprometido para cosas que se cierran con un año de antelación. En cualquier caso, parece que lo que he hecho ha dejado buen recuerdo y doy gracias a los dioses por ello", resume.

Sobre el festival de Almagro, al que acude como espectador siempre que puede, solo tiene alabanzas: "Natalia Menéndez le dio una gran importancia y ahora Ignacio García, un tipo muy interesante que tiene mucho que decir y mucho que aportar, le dará su impronta".

El actor es de "los pocos" profesionales que nunca está en paro: "tengo la inmensa suerte de tener un trabajo continuo, con proyectos buenísimos y, además, compaginando teatro, cine y televisión".

"Voy encadenando un personaje detrás de otro y eso es un gran privilegio porque hay un montón de compañeros que no tienen esta suerte. Hay mucho trabajo detrás pero es verdad que también es mucha suerte", señala modesto.

Asegura que estará "al menos un año" con la función de "Billy Elliot", "que llena sus 1.200 butacas cada día", y que está "encantado" con poder bailar y cantar cada día porque el teatro musical le gusta mucho.

Tiene pendiente de estreno una serie que grabó el pasado verano para Telecinco, "Vivir sin permiso", que protagonizan José Coronado y Álex González, y en la que tiene el papel de un expolicía "bastante oscuro y turbio", algo que le gusta mucho, porque siempre le dan papeles "de bueno" y seguirá siendo "la voz en off" de la serie "Cuéntame": "soy el único que no envejece", se ríe feliz.