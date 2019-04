Capcom anuncia la máquina recreativa de sobremesa Home Arcade con 16 juegos precargados

Capcom Home Arcade cuenta con dos sets de 'joysticks' con ocho direcciones y botones, como en las máquinas recreativas, para jugar a los 16 títulos precargados, clásicos de la desarrolladora, 1944: The Loop Master, Alien vs Predator, Armored Warriors, Capcom Sports Club, Captain Comando, Cyberbots, Darkstalkers: The Night Warriors, ECO Fighters, Final Fight, Ghouls 'n Ghosts, Giga Wing, Meta Man: The Power Battle, Progear, Street Fighter II: Hyper Fighting, Strider y Super Puzzle Fighter II: Turbo.

Esta máquina recreativa de sobremesa se ha diseñado siguiendo el logotipo de Capcom, con los colores blanco, azul y amarillo, lista para 'enchufar y jugar', como explican desde Koch Media, compañía que se encargará de su distribución. Pueden jugar hasta dos jugadores en modo multijugador.

Capcom Home Arcade estará disponible el próximo 25 de octubre.