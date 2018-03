Campuzano: Rovira se exilia porque no iba a tener un juicio justo en España

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha dicho hoy que respeta la decisión de Marta Rovira de "ir al exilio" y no comparecer en el Supremo y ha justificado su conducta en que la secretaria general de ERC tenía la "percepción" de que en España no iba a tener un juicio justo.

En declaraciones a los medios, a las puertas del Supremo para arropar a los procesados por la participación en el 'procés', Campuzano ha insistido en que la no comparecencia de Rovira no perjudica al resto de los procesados que sí han acudido al tribunal y ha asegurado que "no hay riesgo de destrucción de pruebas, ni de fuga".

A la pregunta de si la postura de Rovira era insolidaria, Campuzano ha comentado que cada uno administra la defensa que cree más legítima y eficaz "y nuestra obligación es respetarla".

Además, el diputado del PDeCAT ha pedido al juez Pablo Llarena sentido del honor y de la justicia y que no ordene de nuevo ninguna prisión condicional.

Campuzano se ha mostrado confiado en que los procesados puedan volver hoy con sus familias a Cataluña, "cualquier otro escenario no se corresponde a una decisión justa".

"Hoy no existe razón alguna que justifique el encarcelamiento" ha añadido.

Sobre la intervención de ayer de Jordi Turull en el Parlament, Campuzano ha valorado que "diera la cara" y ha añadido que la "irresponsabilidad" de la CUP ha facilitado que el 155 continúe vigente en Cataluña.