Buscando la aguja de la verdad en el pajar de los archivos de ETA

La entrega por Francia de documentos y armas de ETA abre una puerta a la esperanza para el esclarecimiento de crímenes de la banda, pero expertos de la lucha antiterrorista son cautos toda vez que ahora queda un largo camino de trabajo meticuloso y de cotejos que determinarán su trascendencia.

De todos modos, comparten la reflexión del Ministerio del Interior de que si sirven para esclarecer uno solo de los más de 300 atentados aún no juzgados, ya valdría la pena, pero mucho de lo que ha llegado a España hace unos días en dos camiones escoltados por agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil ya era conocido por las fuerzas de seguridad.

Son numerosos los casos abiertos y menos las posibilidades de que los 40.000 folios de documentos, los soportes informáticos y las más de 300 armas y piezas que cruzaron hace apenas unos días los Pirineos puedan resarcir a todas las víctimas que desde hace mucho tiempo esperan que se estampe el sello de "caso resuelto".

"Menos de 15" podrían sellarse así, augura a Efe el presidente de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), Daniel Portero, quien no obstante considera "un avance" la entrega de ese material. "Algo sacaremos en investigaciones no prescritas sobre los autores materiales", confía.

No obstante, Portero cree que lo realmente importante es abrir vías de investigación que en España "aún no se ha explorado", como juzgar a los jefes de ETA, porque no solo existe el autor material del atentado, sino el intelectual o el inductor. "Hay que explorar esa vía. No solo fijarse en la huella y el gatillo, sino ver quién ordenó que se disparara", apostilla.

Un trabajo complejo

Portero confía en la Fiscalía General y en la de la Audiencia Nacional porque ha observado que existe interés en explorar esa vía.

"No hay que generar expectativas que luego pueden frustrarse", manifiesta a Efe el director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, quien emplaza al resultado del análisis de lo entregado antes de sacar conclusiones.

¿Puede ayudar la entrega de Francia a esclarecer los atentados no resueltos?. "No se puede descartar", responde a Efe un experto en la lucha antiterrorista antes de recordar que a una parte de ese material ya se ha tenido acceso a través de la cooperación policial con Francia en las operaciones contra ETA.

E insiste: "Hay que esperar a ver lo que hay. Como acto simbólico la entrega es importante, pero cuánto puede ayudar a la resolución de los casos lo irá marcando el día a día".

Que nadie espere resultados a corto plazo, advierten los expertos consultados por Efe, porque los análisis periciales de las armas requieren su tiempo. Y aunque en su día fueran analizadas por Francia, la Guardia Civil y la Policía Nacional volverán a hacerlo para determinar su implicación en algún atentado.

Se trata de comprobar si tanto las armas como la documentación pueden aportar algún dato novedoso y, para ello, "hay que ir muy al detalle". "Las prisas son malas consejeras. Hay que hacer un trabajo muy meticuloso", añade.

Las fuerzas de seguridad, precisa otra fuente, tienen ya mucho recorrido en esto gracias a las operaciones llevadas a cabo tanto en España como en Francia. Por eso, ahora lo que hay que hacer es integrar la información relevante que se obtenga de esa documentación y esperar "a ver qué sale".

Uno de los consultados resume así: "No se puede determinar el valor de esa entrega. Hay confianza en que ayude a resolver casos, pero cuantificarlos es muy complicado".

Mientras, otro experto también recuerda que mucha de la información operativa que se ha enviado ya se conocía y, de hecho, ya se trabajó con ella, así que "casi lo más importante ha sido la propia entrega".

Si algo espera este analista es que en el escudriño de los documentos pueda salir algo que ayude a esclarecer "algún fleco" de la investigación, como si alguien más colaboró en una acción concreta de ETA o quién la apoyó.

Otro experto no niega que será difícil sacar algo de las armas o de los dispositivos electrónicos entregados. De todos modos, "lleva su tiempo; no es algo de hoy para mañana; hay que disparar las armas, cotejarlas en las bases de datos...".

Confía este especialista en que el análisis de estos archivos permita, al menos, imputar a algún preso por otros atentados o a algún etarra "exiliado", pero "poco más".

Florencio Domínguez, por su parte, no descarta que, por ejemplo, las armas ya hayan sido cotejadas tras las operaciones que permitieron su incautación y subraya que, ante todo, lo importante es comprobar si lo entregado tiene utilidad para las pesquisas abiertas en la Audiencia Nacional.

Luego, podrá servir para los trabajos de investigación y consulta del Centro Memorial que dirige, comenta Domínguez, quien resalta este "importante paso" que culmina la colaboración de Francia en la lucha contra ETA, ahora con una decisión que preserva la memoria de las víctimas.

Domínguez trasmite su agradecimiento total al resultado de un procedimiento complejo, de un acuerdo político de dos gobiernos y de una colaboración de dos poderes judiciales que han acabado de modo tan satisfactorio.