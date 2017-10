Noticias

Bethesda lanza el juego Wolfenstein II: The New Colossus, con la misión de liberar EEUU de soldados nazis

El estudio Bethesda Softworks ha anunciado este viernes el lanzamiento del videojuego Wolfenstein II: The New Colossus, desarrollado por MachineGames. El nuevo título de la franquicia de acción está disponible para las videoconsolas Xbox One y PlayStation 4, además de para PC.