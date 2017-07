Bardem, Cruz, Jennifer Lawrence y Clooney, estrellas de la Mostra veneciana

La pareja Javier Bardem y Penélope Cruz, las estadounidenses Jennifer Lawrence y Jane Fonda o sus compatriotas Matt Damon, George Clooney o Robert Redford son algunas de las estrellas esperadas en Venecia para su 74 edición de la Mostra, desde el 30 de agosto.

Los oscarizados Bardem y Cruz protagonizan el nuevo trabajo del cineasta español Fernando León de Aranoa, "Loving Pablo", una historia de amor en la vida del narcotraficante colombiano Pablo Escobar y que se expondrá fuera de concurso en el Lido veneciano.

Pero por la alfombra roja del Palacio del Cine pasarán numerosas y reconocidas estrellas, con especial mención a los veteranos Jane Fonda y Robert Redford, que en esta edición del certamen de cine más antiguo serán galardonados con el León de Oro a la carrera.

Los dos acudirán a la presentación de su ficción "Our souls at night", dirigida por el indio Ritesh Batra ("The Lunchbox", 2013).

A buen seguro uno de los que más atención e interés suscitará es George Clooney, que llegará a Venecia tras su reciente paternidad para presentar su último trabajo tras la cámara, "Suburbicon", con un reparto copado de rostros conocidos de la gran pantalla.

Para su historia de misterio, el laureado cineasta ha contado con Julianne Moore, ya conocida por en la ciudad de los canales, donde obtuvo dos Copas Volpi por "Short Cuts" (1993) y "Far from Heaven" (2002), y con Matt Damon, que también protagoniza la cinta de apertura del festival, "Downsizing", de Alexander Payne.

Por Venecia también pasarán a buen seguro los actores a los que ha recurrido Darren Aronofsky para su cinta de terror "Mother!", protagonizada por Jennifer Lawrence, que ya en 2008 fue premiada como actriz emergente gracias a su papel en "The Burning Plain", del mexicano Guillermo Arriaga.

Acudirán a la proyección de la cinta el resto del reparto, en el que figura también Javier Bardem, Michelle Pfeiffer o Ed Harris.

Se espera asimismo la llegada del estadounidense Peter Dinklage, uno de los actores revelación de los últimos tiempos gracias a su papel en la exitosa serie de HBO, "Game of Thrones", y que actúa en la cinta del irlandés Martin McDonagh, "Threee billboards outside ebbing, Missouri".

El cineasta italiano Paolo Virzì estrenará su nuevo trabajo, "The leisure seeker", protagonizada por la veterana Helen Mirren, Óscar por "The Queen" (2006), y el canadiense Donald Sutherland.

La 74 edición de la "Mostra" de cine de Venecia tendrá lugar entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre y el jurado que otorgará el León de Oro y el resto de premios estará dirigido por la actriz estadounidense Annette Bening ("American beauty", 1999).

Lo compondrán el director mexicano Michel Franco, el húngaro Ildikó Enyedi, la actriz británica Rebecca Hall, la francesa Anna Mouglalis, la actriz italiana Jasmine Trinca, el crítico anglo-australiano David Stratton, el director británico Edgar Wright y el cineasta de origen chino Yonfan.