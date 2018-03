Bali (Indonesia) se desconectará de Internet durante 24 horas este sábado para celebrar el 'día del silencio' hindú

Bali celebrará este sábado el día de Año Nuevo, de acuerdo con el calendario de la isla. Esta festividad, conocida como Nyepi, es un día sagrado que es conmemorado en silencio y reflexión por parte de la mayoría de la población del territorio indonesio, de religión hindú.

Con motivo de esta celebración, Bali no ofrecerá servicios de Internet móvil durante las 24 horas de este sábado, como ha anunciado un portavoz del Ministerio de Comunicaciones de la isla, en declaraciones al portal Tirto.ID recogidas por The Guardian. Todas las compañías de telecomunicaciones presentes en el territorio indonesio se han comprometido a cumplir la petición del Gobierno balinés de no ofrecer datos móviles durante todo el día, ha confirmado.

La iniciativa de las autoridades de Bali ha respondido a la reclamación por parte de grupos civiles y religiosos de la isla, con los que el Ministerio mantuvo una reunión en Yakarta, capital de Indonesia, justo antes de realizar el anuncio. Se trata de la primera vez que se produce un corte del servicio de Internet móvil con motivo del Nyepi, ya que esta petición fue denegada el pasado año, como ha recordado el citado diario.

Sin embargo, los hoteles, hospitales, agencias de emergencias y los servicios de seguridad o de aviación, entre otros, mantendrán activas sus respectivas conectividades WiFi. Asimismo, será posible realizar llamadas telefónicas y enviar mensajes SMS durante esta fecha. Según The Guardian, la Asociación de Proveedores de Servicios de Internet indonesia está valorando cortar temporalmente las redes WiFi en viviendas privadas.